Папа Римский может отречься от престола по состоянию здоровья, заявил кардинал

Кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья, передает NUR.KZ.

The Sun сообщает, что кардинал Джанфранко Равази в интервью итальянской радиостанции заявил о возможном отречении Папы Римского от престола по состоянию здоровья.

"Нет сомнений, что Папа может принять решение уйти в отставку, если окажется в ситуации, когда его способность напрямую общаться с людьми и общаться с ними немедленно, резко и решительно будет поставлена ​​под угрозу", - сказал кардинал.

Если это предположение воплотится в реальность, Папа Франциск станет вторым подряд человеком, отказавшимся от папской мантии, пишут авторы статьи.

Исторически сложилось так, что Папа Римский исполнял свои обязанности до самой смерти. Однако Папа Бенедикт XVI, непосредственный предшественник Франциска, ушел в отставку в 2013 году - почти за девять лет до своей смерти в декабре 2022 года.

Если Франциск действительно откажется от своих обязанностей, Церковь вступит в период, называемый "sede vancante", когда папский пост будет пустовать.

Ранее Politico сообщали: двое человек из окружения Папы сказали, что Франциск страдает от сильной боли и в частном порядке выразил уверенность, что на этот раз не выживет.

На сайте Ватикана сообщается, что Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию.

20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

"У него нет температуры, а его гемодинамические показатели остаются стабильными. Сегодня утром он принял Евхаристию, а затем посвятил себя трудовой деятельности", - сообщил Ватикан.

Напомним, выступая с ежегодным рождественским посланием в конце декабря, Папа Римский Франциск призвал остановить войну в Украине и освободить заложников в Газе.

Он также призывал к миру в Газе и Украине во время выступления в Ватикане по случаю Пасхи.

В начале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска. О чем беседовали Токаев и Папа Франциск, мы писали здесь.

Президент прошелся по музеям Ватикана и оценил фрески Микеланджело, встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером и пригласил руководство Ватикана в Астану.