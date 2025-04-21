Названа возможная причина смерти Папы Римского

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы Римского Франциска - перевод с изданий Repubblica и Corriere della Sera приводят "РИА Новости".

"Причиной смерти папы Франциска, предположительно, стал инсульт. В ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти", - говорится в сообщении Corriere.

Repubblica, в свою очередь, пишет, что если причиной кончины папы стало кровоизлияние, то в ней не усматривается связь с дыхательными проблемами, от которых понтифик страдал долгое время.

Издание приводит цитату врачей, которые следили за Франциском в период его недавней госпитализации из-за пневмонии. По их словам, папа ушел из жизни спокойно.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Также сообщалось, что кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.

Добавим, Франциск посещал Астану 13 сентября 2022 года - президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лично встретил Папу Римского в международном аэропорту столицы. В Каминном зале президентского терминала лидер Казахстана и глава католической церкви провели краткую беседу.

Глава государства назвал визит Папы Римского событием исторической важности.

В Астане Франциск встретился с представителями власти, гражданского общества и с дипломатическим корпусом в Центральном концертном зале "Казахстан". В ходе своей речи Папа Римский подчеркнул, что наш мир срочно нуждается в диалоге, единстве и гармонии.

"Гармония. Ее в этой стране прекрасно символизирует традиционный и типичный музыкальный инструмент, с которым я уже познакомился, - домбра. Она представляет собой культурный символ Казахстана, а также является одним из его самых важных символов", - отметил понтифик.