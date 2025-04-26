Церемония закрытия гроба папы Римского Франциска состоялась в Ватикане

Три дня собор Святого Петра, где стоял гроб с телом папы Франциска, был открыт круглосуточно. Накануне вечером состоялась церемония прощания и закрытия гроба, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как сообщает издание, всоборе Святого Петра вечером в пятницу, 25 апреля, завершилась церемония прощания с папой Римским Франциском.

Проститься с понтификом, скончавшимся после продолжительной болезни в возрасте 88 лет в пасхальный понедельник, пришли порядка 250 тысяч человек, сообщили в Ватикане. В течение трех дней церковь была открыта круглосуточно.

После закрытия собора в 19:00 по местному времени в почти пустом помещении прошла торжественная церемония закрытия гроба. Согласно католической традиции, лицо папы было покрыто белым шелковым платком в присутствии нескольких кардиналов.

Сами похороны понтифика пройдут сегодня, 26 апреля. Согласно завещанию папы, он будет захоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в центре Рима. Перед этим по улицам города пройдет траурная процессия. Обеспечивать порядок на улицах итальянской столицы в день похорон будут более 10 тысяч сотрудников службы безопасности. Только на площади Святого Петра, где будет установлен гроб с телом Франциска, ожидается около 200 тысяч человек, и сотни тысяч, вероятно, примут участие в траурном марше.

Процессия пройдет днем мимо главных достопримечательностей Рима, включая Колизей. Ожидается, что марш займет около 30 минут. Погребение состоится в узком кругу при участии нескольких кардиналов, а также личного медбрата Франциска, Массимилиано Страппетти, и, по желанию самого папы, нескольких бедных и бездомных. Само захоронение будет скромным - белая мраморная плита с надписью Franciscus (латиницей, без упоминания титула) и изображение его серебряного наперсного креста.

Издание пишет, что мировые лидеры могут использовать свое пребывание в Риме на похоронах папы для обсуждения других международных вопросов. Такая практика носит название "похоронная дипломатия".

Всего ожидается прибытие в итальянскую столицу более 150 международных делегаций.

Среди ожидаемых гостей - президент США Дональд Трамп с супругой Меланией, принц Уильям, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Олаф Шольц, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта.

Позже ватиканский врач Андреа Арканджели обнародовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.

Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

К слову, похороны Папы Римского Франциска будут отличаться от церемоний погребения его предшественников