Похороны Папы Римского пройдут с изменениями традиционного ритуала
Опубликовано:
Похороны Папы Римского Франциска, который скончался 21 апреля в 88 лет, будут отличаться от церемоний погребения его предшественников, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК
Как пишет издание, ссылаясь на итальянские СМИ, сам Франциск считал церемонию погребения главы церкви "перегруженной" и внес упрощения.
Согласно изменениям, внесенным папой в документ Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, структура похоронного обряда останется канонической и будет включать бдение, отпевание и погребение.
Но тело понтифика, начиная с Франциска, не будут выставлять для почитания верующими на катафалке и не будет проводиться церемония закрытия гроба; кроме того, хоронить Папу будут в простом деревянном гробу (ранее использовался тройной гроб из кипариса, свинца, дуба или ореха); также бдение будет одно, а не два, как ранее.
Еще одно изменение, связанное с Франциском, — возможность оставить указания насчет места захоронения. Большинство понтификов последних столетий были похоронены в соборе Святого Петра — в Ватиканских гротах, расположенных под ним.
Скончавшийся Папа решил выбрать церковь за пределами Ватикана. Его похоронят в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. Свое решение Франциск объяснил тем, что приходил туда молиться "в начале и в конце каждого Апостольского путешествия" (то есть визитов за рубеж). Кроме того, там находится икона Божьей Матери Salus Populi Romani, с которой он очень связан.
Он будет не первым Папой Римским, чьи останки будут покоиться в Санта-Мария-Маджоре. Там также захоронен Климент IX (1667–1669).
Дата похорон еще не определена.
Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.
Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.
Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта.
Позже ватиканский врач Андреа Арканджели обнародовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности, пишут западные СМИ.
Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.
Добавим, вчера в Астане прошла месса в память о Папе Римском Франциске. Сегодня состоится общеказахстанская молитва об упокоении души Папы Франциска.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2237982-pohorony-papy-rimskogo-proydut-s-izmeneniyami-tradicionnogo-rituala/