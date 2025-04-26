Прощание с папой Римским Франциском перед собором Святого Петра в Ватикане: как это было (фото, видео)

Траурная месса началась перед собором Святого Петра в Ватикане, которая проходит в присутствии мировых лидеров и правящих монархов, а также многотысячная толпа, передает NUR.KZ.

Перед собором Святого Петра началась траурная месса.

До этого звонили колокола собора Святого Петра - это значит, что прихожане, в том числе и мировые лидеры, начинают занимать свои места. На площади, где собралось около 250 000 человек, воцарилась тишина.

Сообщалось, что на похоронах будут присутствовать около 50 глав государств. Судя по трансляции, которую ведет Ватикан, можно увидеть, кто из президентов уже прибыл на церемонию.

Дональд Трамп на похоронах папы Римского в Ватикане. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Владимир Зеленский на похоронах папы Римского в Ватикане. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Ровно в 13:00 по времени Астаны началась траурная месса. Коллегия кардиналов выходит из базилики на площадь Святого Петра и тело папы Франциска вынесли на площадь перед собором.

Похороны папы Римского Франциска в Ватикане. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Похороны Папы Франциска начались с короткого музыкального песнопения. После на закрытый гроб положили открытую Книгу Евангелия. После - кардинал прочитал короткую молитву.

Мировые лидеры на похоронах папы Римского в Ватикане. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Кардинал читает молитву на похоронах папы Римского в Ватикане. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Служители. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

После песнопений, как сообщает CNN, кардинал Джованни Ре, декан Коллегии кардиналов, начал читать проповедь.

"Последний образ, который останется в нашей памяти, - это прошлое воскресенье, Пасхальное воскресенье, когда папа Франциск, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, хотел дать нам свое благословение с балкона собора Святого Петра", - цитирует издание слова кардинала Ре.

Кардинал Джованни Ре читает проповедь на похоронах папы Римского. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Церемония похорон папы Римского с высоты птичьего полета. Кадр из видео: youtube/@VaticanNewsа

На данный момент, по информации CNN, власти Ватикана сообщают, что на похороны папы Франциска собралось около 200 тысяч человек.

Между тем на похороны папы Бенедикта XVI в 2023 году пришло около 50 тысяч человек, тогда как на похороны папы Иоанна Павла II в 2005 году пришло около 300 тысяч человек.

Люди на траурной мессе в Ватикане. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Гроб папы Римского Франциска. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Траурная месса папы Франциска завершилась и после зазвонили колокола собора Святого Петра. Служба была завершена через 2 часа и 10 минут.

Перевозка гроба папы Римского Франциска. Кадр из видео: youtube/@VaticanNews

Гроб с телом папы Франциска, как сообщалось ранее, теперь будет перевезен через реку Тибр в римскую базилику Санта-Мария-Маджоре.

Напомним, Папа Римский Франциск скончался 21 апреля в возрасте 88 лет в своей резиденции в Ватикане.

Он был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Итальянские СМИ высказались о возможной причине смерти Папы - Франциск мог умереть от инсульта.

Позже ватиканский врач Андреа Арканджели обнародовал свидетельство о смерти понтифика. В нем говорится, что Папа Римский умер от инсульта и необратимой сердечной недостаточности.

Свои соболезнования в связи со смертью Папы выразил глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

О том, что будет происходить в Ватикане после смерти папы Франциска, можно прочитать тут.

К слову, похороны Папы Римского Франциска будут отличаться от церемоний погребения его предшественников.

Отметим, что три дня собор Святого Петра, где стоял гроб с телом папы Франциска, был открыт круглосуточно. Накануне вечером состоялась церемония прощания и закрытия гроба.