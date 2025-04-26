Большинство американцев назвали политику Трампа "хаотичной" и "пугающей"

В преддверии первых 100 дней руководства Дональда Трампа США The New York Times и Siena College провели опрос среди американцев, передает NUR.KZ.

Опрос издания показал, что политику Трампа одобряют только 42% американцев. 66% опрошенных считают ее "хаотичной", 59% назвали ее "пугающей".

Среди опрошенных одобряют деятельность Трампа на посту главы государства - 42%, не одобряют - 54%. Оставшиеся респонденты не дали определенного ответа.

Иммиграционную политику Трампа одобрили 47% опрошенных, а его подход к экономике - 43%. С действиями президента во внешней торговле согласились 42%, а в вопросах конфликта на Украине - 35%.

Более половины американцев (56%) считают, что Трамп зашел слишком далеко, вводя пошлины на импортируемые товары из других стран. Почти две трети (61%) полагают, что республиканец не должен был прибегать к этой мере без одобрения конгресса.

Самым тревожным для первых 100 дней второго президентского срока Трампа NYT назвала процент граждан, считающих, что его действия нанесли им вред. Их число почти вдвое превышает количество тех, кто считает, что действия президента принесли им пользу: 36% против 17%.

Накануне несколько авторитетных американских изданий провели опрос среди граждан США, чтобы выяснить, как они относятся к введенным Трампом пошлинам. Согласно его результатам, 64% американцев не одобряют усилия Трампа по повышению импортных пошлин, одобрение высказали лишь 34%.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Министерство торговли и интеграции Казахстана ранее уже публиковало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

А финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.

Между тем на фоне падения цен на нефть на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге. В Нацбанке падение тенге связали с "торговой войной Трампа".

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках и тарифные войны среди ряда стран.

"Вы знаете, что в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны. Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет", - сказал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев уже не раз высказывался о начавшихся торговых войнах в мире и даже созывал срочное совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках.

Токаев заявлял, что текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

"Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье.

Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане", - отмечал президент.