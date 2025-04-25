Как американцы относятся к тарифам Трампа: результаты опроса

Несколько авторитетных американских изданий провели опрос среди граждан США, чтобы выяснить, как они относятся к введенным Трампом пошлинам, передает NUR.KZ со ссылкой на Washington Post.

Общенациональный опрос провели издания Washington Post, ABC News и Ipsos.

Согласно его результатам, 64% американцев не одобряют усилия Трампа по повышению импортных пошлин, одобрение высказали лишь 34%.

Результаты показывают, что тарифы являются одной из наименее популярных тем в президентстве Трампа, отмечается в материале.

"Американцы всех политических взглядов считают, что тарифы окажут негативное влияние на инфляцию. Так считают 47% республиканцев, 74% независимых респондентов и 90% демократов", - говорится в статье.

При этом большая часть американцев — 59 процентов — согласны с Трампом в том, что тарифы окажут положительное влияние на создание рабочих мест в обрабатывающей промышленности США.

"Большая группа — 71% американцев — ожидает, что тарифы усугубят инфляцию, в то время как большинство людей говорят, что цены на вещи, которые им нужны, растут", - отмечают эксперты.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Министерство торговли и интеграции Казахстана ранее уже публиковало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

А финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.

Между тем на фоне падения цен на нефть на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге. В Нацбанке падение тенге связали с "торговой войной Трампа".

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках и тарифные войны среди ряда стран.

"Вы знаете, что в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны. Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет", - сказал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев уже не раз высказывался о начавшихся торговых войнах в мире и даже созывал срочное совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках.

Токаев заявлял, что текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

"Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье.

Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане", - отмечал президент.