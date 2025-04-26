"Основные пункты согласованы": Трамп снова заявил, что Россия и Украина близки к соглашению
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Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Россия и Украина близки к соглашению и основные пункты документа уже согласованы, передает NUR.KZ.
"Только что приземлились в Риме. Удачный день для переговоров и встреч с Россией и Украиной. Они очень близки к соглашению, и обе стороны должны теперь встретиться на очень высоком уровне, чтобы "договориться". Большинство основных пунктов согласованы.
Остановите кровопролитие сейчас. Мы будем там, где это необходимо, чтобы помочь облегчить конец этой жестокой и бессмысленной войне!" - заявил Дональд Трамп в посте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239551-osnovnye-punkty-soglasovany-tramp-snova-zayavil-chto-rossiya-i-ukraina-blizki-k-soglasheniyu/