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"Владимир, остановитесь!": Трамп сделал новое заявление и упрекнул Россию

Опубликовано:

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon for The Washington Post via Getty Images

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал пост, в котором обратился к президенту России Владимиру Путину, передает NUR.KZ.

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"Я недоволен российскими ударами по Киеву. Это не нужно и очень не вовремя. Владимир, остановитесь! Каждую неделю погибает 5000 солдат. Давайте заключим мирное соглашение!" - отмечается в посте Дональда Трампа.

Напомним, сегодня утром стало известно, что в ночь на 24 апреля Россия нанесла удары по Киеву, на данный момент известно о девяти погибших, более 60 человек ранены, в том числе дети.

Стоит отметить, что ранее Трамп не раз публиковал посты в соцсети, где призывал президентов двух стран - России и Украины - к подписанию мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп ранее призвал Россию к действию, чтобы завершить конфликт с Украиной.

Также Трамп, комментируя возможное мирное урегулирование конфликта России и Украины, призывал Кремль прекратить бомбардировки.

А в адрес Владимира Зеленского Дональд Трамп и вовсе отмечал, что глава Украины "не хочет мира".

Отметим, Путин в канун Пасхи объявил о прекращении огня с 18:00 19 апреля по 00:00 21 апреля. Он отметил, что исходит "из того, что украинская сторона последует нашему примеру".

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в рамках перемирия будет действовать "зеркально": "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов".

Добавим, на прошлой неделе Русская служба BBC писала, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить — это вопрос нескольких дней - возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", - заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

При этом сам Трамп отказался назвать дедлайн по переговорам.

"Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро", - сказал президент США.

Однако на днях вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты не будут посредниками в российско-украинских мирных переговорах, если не получат положительный ответ от стран.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2239059-vladimir-ostanovites-tramp-sdelal-novoe-zayavlenie-i-upreknul-rossiyu/