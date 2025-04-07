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"Мне не нравятся бомбардировки": Трамп призвал Россию прекратить атаки на Украину

Опубликовано:

Дональд Трамп
АҚШ президенті Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

Президент США Дональд Трамп, комментируя возможное мирное урегулирование конфликта России и Украины, призвал Кремль прекратить бомбардировки, передает NUR.KZ со ссылкой на Forth.news.

Стенограмма речи Дональда Трампа опубликована Белым домом на сайте.

"Мы ведем переговоры с Россией. Хотели бы, чтобы он (Путин - прим. ред.) прекратил - мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются. Каждую неделю гибнут тысячи молодых людей, и это ужасное явление, которое никогда бы не началось во время моего президентства", - отмечается в цитате Трампа.

Напомним, ранее в интервью NBC Дональд Трамп заявил, что "очень зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня в Украине.

В Кремле в ответ заявили, что Россия продолжает работу по нормализации двусторонних отношений с США и разрешению конфликта с Украиной, "это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции".

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Трампа не устраивают заявления Зеленского и Путина.

Недавно мы писали, что чиновники из администрации Трампа посоветовали президенту США воздержаться от телефонных звонков главе РФ Владимиру Путину.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233745-mne-ne-nravyatsya-bombardirovki-tramp-prizval-rossiyu-prekratit-ataki-na-ukrainu/