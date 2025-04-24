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В Украине сообщили о новых ударах по Киеву и погибших от них

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Улицы Киева во время атак России 24 апреля
Улицы Киева во время атак России 24 апреля. Фото: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

В Украине сообщили, что в ночь на 24 апреля Россия нанесла удары по Киеву, на данный момент известно о девяти погибших, более 60 человек ранены, в том числе дети.

По информации РБК-Украина, о масштабной атаке на Киев сообщил мэр города Виталий Кличко.

"54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Другим оказали помощь на месте", - сказал он.

Глава военной администрации Киева Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале также подтвердил атаки на столицу Украины. Он также сообщил, что есть попадания по гражданской инфраструктуре.

"Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе", - написал он.

Позже в государственной службе Украины по ЧС сообщили о большем количестве пострадавших, кроме того, в данный момент людей продолжают искать под завалами зданий.

"Россия нанесла массированный комбинированный удар по Киеву. По предварительным данным, погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализированы в больницу, среди них 6 детей. Произошли разрушения в жилых домах, продолжаются поиски людей под завалами", - рассказали спасатели.

Отметим, что в Министерстве обороны России пока официально не комментировали информацию об атаке на Киев.

Несколько дней назад президент России Владимир Путин объявил об одностороннем прекращении огня в Украине, которое действовало до 21 апреля.

Путин подчеркивал, что то, что он назвал "пасхальным перемирием", будет действовать при условии ответного соблюдения со стороны Украины. Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Украина будет действовать зеркально: тишина в ответ на тишину, удары в ответ на удары.

Также Путин дал понять, что готов вести двусторонние переговоры с Украиной по вопросу о взаимном отказе от ударов по гражданской инфраструктуре. Украинский лидер не стал отвечать на комментарии Путина, но заявил, что страна "готова к любому разговору", который будет гарантировать безопасность мирных жителей.

Также "Русская служба Би-Би-Си" отмечала, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Если верить собеседникам журналистов, план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238774-rossiya-nanesla-udary-po-stolice-ukrainy-est-pogibshie-desyatki-raneny/