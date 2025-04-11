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Трамп снова призвал Россию "действовать" для завершения войны в Украине

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Getty Images

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост в соцсети Truth Social, в которой призвал Россию к действию, чтобы завершить конфликт с Украиной, передает NUR.KZ.

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"Россия должна начать действовать. Слишком много людей погибли, тысячи людей, в ужасной и бессмысленной войне. Войне, которая никогда не должна была произойти, и не произошла бы, если бы я был президентом", - заявил в своем посте Дональд Трамп.

Напомним, в январе президент США Дональд Трамп опубликовал пост в Truth Social, в котором в очередной раз призвал Путина остановить войну, в противном случае Россию ждут новые санкции.

На днях, комментируя возможное мирное урегулирование конфликта России и Украины, Дональд Трамп призвал Кремль прекратить бомбардировки.

При этом ранее в интервью NBC Дональд Трамп заявил, что "очень зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня в Украине.

В Кремле в ответ заявили, что Россия продолжает работу по нормализации двусторонних отношений с США и разрешению конфликта с Украиной, "это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции".

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Трампа не устраивают заявления Зеленского и Путина.

Недавно мы писали, что чиновники из администрации Трампа посоветовали президенту США воздержаться от телефонных звонков главе РФ Владимиру Путину.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235128-tramp-snova-prizval-rossiyu-deystvovat-dlya-zaversheniya-voyny-v-ukraine/