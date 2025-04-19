Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое начнет действовать с 18.00 19 апреля и продлится до 00.00 21 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на Кремль.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в ходе встречи в Кремле Верховный главнокомандующий заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова о ситуации на линии боевого соприкосновения и сообщил, что российская сторона останавливает все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие.

Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - отметил Владимир Путин.

Напомним, в этом году главное православное торжество - Пасха - состоится 20 апреля.

Накануне также стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвященных 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне.