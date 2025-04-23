Вице-президент США выдвинул ультиматум Украине и России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты не будут посредниками в российско-украинских мирных переговорах, если не получат положительный ответ от стран, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как пишет издание, масштаб запланированной крупной встречи в Лондоне, направленной на прекращение войны между Россией и Украиной, был снижен после того, как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пропустит саммит.

Ожидалось, что Рубио примет участие в переговорах с представителями Украины, Великобритании и Европы, однако представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила во вторник, что он больше не будет присутствовать из-за "логистических проблем".

Сегодня, как пишет CNN, Министерство иностранных дел Лондона подтвердило, что встреча была отложена.

"Официальные переговоры продолжатся, но они закрыты для СМИ", - говорится в сообщении министерства журналистам.

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс во время визита в Индию в среду заявил журналистам, что двум конфликтующим странам пора определяться, в противном случае США выходит из процесса урегулирования конфликта.

"Мы сделали очень четкое предложение и русским, и украинцам, и пришло время им либо сказать "да", либо США выйдут из этого процесса. Мы провели весьма много дипломатических и практических мероприятий", - заявил Вэнс.

Напомним, на прошлой неделе Русская служба BBC писала, что Трамп откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

"Мы не собираемся заниматься этим месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить - это вопрос нескольких дней - возможно ли это в ближайшие недели. Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты", - заявил госсекретарь США Марко Рубио в Париже после встречи с европейскими лидерами.

При этом сам Трамп отказался назвать дедлайн по переговорам.

"Конкретного количества дней нет, но мы хотим сделать это быстро", - сказал президент США.

А на днях появилась информация, что США передали Киеву и его европейским союзникам свои предложения по окончанию российско-украинской войны. Если верить СМИ, план Вашингтона в числе прочего предполагает официальное признание российского контроля над украинским полуостровом Крым.

После этого президент России Владимир Путин дал понять, что готов вести двусторонние переговоры с Украиной по вопросу о взаимном отказе от ударов по гражданской инфраструктуре. Украинский лидер Владимир Зеленский не стал отвечать на комментарии Путина, но заявил, что страна "готова к любому разговору", который будет гарантировать безопасность мирных жителей.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский на брифинге прокомментировал возможный выход США из переговоров по перемирию в Украине.