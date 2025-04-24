Прокуроры 12 штатов подали в суд на Трампа из-за его торговых пошлин

В иске, поданном генеральными прокурорами 12 штатов, говорится, что введенные Трампом пошлины нанесли ущерб экономике, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

12 штатов, большинство из которых возглавляют демократы, подали в суд на Трампа - утверждая, что только Конгресс имеет право законодательно устанавливать тарифы, они просят не допустить введения "незаконных" пошлин.

"Эти указы отражают национальную торговую политику, которая теперь зависит от прихотей президента, а не от разумного осуществления его законных полномочий", - говорится в иске.

До этого в суд обратились губернатор и прокурор Калифорнии, обвинив администрацию Трампа в эскалации торговой войны, по их словам, нанесшей непоправимый ущерб экономике штата.

"Когда президент продвигает незаконную политику, которая повышает цены в продуктовых магазинах и счета за комуслуги, мы не можем позволить себе роскошь стоять в стороне.

Эти тарифы затрагивают каждый уголок нашей жизни - от очереди в кассу до кабинета врача, - и мы обязаны дать отпор", - в свою очередь заявил генпрокурор Орегона.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Министерство торговли и интеграции Казахстана ранее уже публиковало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров.

А финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.

Между тем на фоне падения цен на нефть на фондовом рынке было зафиксировано резкое ослабление тенге. В Нацбанке падение тенге связали с "торговой войной Трампа".

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал нестабильность на международных рынках и тарифные войны среди ряда стран.

"Вы знаете, что в мире складывается непростая ситуация, вызванная планами по разворачиванию глобальной торговой войны. Если такая война все же произойдет, ее последствия затронут все страны. В этом сомнений нет", - сказал президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев уже не раз высказывался о начавшихся торговых войнах в мире и даже созывал срочное совещание в связи с изменением ситуации на мировых рынках.

Токаев заявлял, что текущие события в мире могут стать предвестником глобального экономического шторма.

"Многие эксперты заявляют, что мир находится на пороге одного из самых тяжелых кризисов за последние десятилетия. Вследствие начавшихся тарифных войн всех против всех происходит разрыв производственных и торговых цепочек, фиксируется падение рынков, наблюдается высокая волатильность цен на сырье.

Это неизбежно скажется на всех странах, в том числе Казахстане", - отмечал президент.