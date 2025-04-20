Путин объявил о прекращении огня в Украине до конца дня 20 апреля. Зеленский обещал ответить "зеркально"

Президент России Владимир Путин объявил об одностороннем прекращении огня в Украине, которое будет действовать с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля по московскому времени. Путин подчеркнул, что то, что он назвал "пасхальным перемирием", будет действовать при условии ответного соблюдения со стороны Украины.

В Киеве на заявление Путина реагируют скептически, но президент Владимир Зеленский заявил, что на "тишину" украинская армия будет отвечать "зеркально", то есть тишиной. Позже Зеленский сообщил, что на некоторых участках фронта стало "тише", но далеко не везде.

Что заявили в Москве

Российский президент объявил о прекращении огня во время встречи в Кремле с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

"Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий", - заявил Путин и добавил, что Киев "более ста раз" нарушал "договоренности" о ненанесении ударов по энергетической структуре.

Он также сказал, что приветствует усилия США по мирному урегулированию.

"Пасхальное перемирие покажет, насколько искренней является готовность киевского режима, его желание, да и способности соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса", - заявил Путин.

Минобороны России написало в телеграм-канале, что Герасимов отдал указания о прекращении огня "всем командующим группировок в зоне специальной военной операции".

"Режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться российской Объединенной группировкой войск (сил) при условии его взаимного соблюдения киевским режимом", - сообщило ведомство.

Что ответили в Киеве

Через несколько часов президент Украины Владимир Зеленский написал, что "Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов".

"Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхального дня 20 апреля", - продолжил он.

"Это и покажет истинные намерения России, ибо 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия", - подчеркнул украинский президент.

Поздно вечером, ссылаясь на доклад главкома ВСУ Александра Сырского, Зеленский написал: "Фиксируем реальную ситуацию на всех направлениях, - пишет Владимир Зеленский. - Курщина и Белгородская область - на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются".

"На части направлений на фронте также продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются российские дроны. - продолжил он. - На части направлений тише".

Старший офицер ВСУ сообщил Би-би-си, что и его подразделение, и другие, получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией "пасхальное перемирие".

Также, по его словам, приказано собирать фото- и видеодоказательства нарушений перемирия и открывать при необходимости ответный огонь (наш собеседник не уточнил, происходило ли это уже на практике).

Уже после времени, когда российское одностороннее прекращение огня должно было вступить в силу, в разных регионах Украины, в том числе в Киеве, объявлялась воздушная тревога. В прифронтовом Херсоне было три атаки дронов и один человек пострадал, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.

Российские военные пока не делали заявлений о соблюдении или нарушении прекращения огня.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига более развернуто написал о том, почему в Киеве не верят Путину.

"Еще в Джидде 11 марта, - написал Сибига, - мы безоговорочно согласились с предложением США о полном промежуточном прекращении огня на 30 дней. Россия отказалась, и этот российский отказ Соединенным Штатам длится уже 39 дней".

"Теперь Путин сделал заявления о своей якобы готовности к прекращению огня. Вместо 30 дней - 30 часов. К сожалению, у нас есть долгая история несоответствия его заявлений его действиям. Мы знаем, что его словам верить нельзя, и будем смотреть не на слова, а на действия", - добавил министр в сети X.

Также в субботу стороны объявили об обмене большой группой военнопленных. "Наши дома - одна из лучших новостей, какие могут быть. Еще 277 воинов вернулись домой из российского плена", - написал в соцсетях президент Украины, поблагодарив за посредничество Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее об обмене по формуле "246 на 246" сообщило Минобороны РФ, добавив, что "в качестве жеста доброй воли" Киеву передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 российских раненых военнопленных.

Реакция на путинское "перемирие" на Западе

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер с осторожностью откликнулась на объявленное Россией одностороннее прекращение огня.

"У России есть послужной список агрессора, - цитирует Хиппер Reuters, - так что сначала нам нужно увидеть реальное прекращение агрессии и явные дела ради длительного прекращения огня".

"Россия могла бы остановить эту войну в любой момент, если бы реально захотела… Мы продолжаем поддерживать Украину ради длительного, справедливого и всеобъемлющего мира", - добавила она.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал в соцсетях не поддаваться тому, что он назвал пропагандой Путина.

"Сирены воздушной тревоги по всей Украине через минуты после того, как было объявлено так называемое пасхальное перемирие, показывают, насколько реально серьезен Путин", - написал Липавский. "Украина приняла прекращение огня месяц назад. Путин продолжает саботировать каждый шаг к миру", - добавил он.

МИД Великобритании призвал Москву принять на себя полное прекращение огня, "а не просто паузу в один день».

"Украина обязалась соблюдать полное прекращение огня. Мы призываем Россию поступить так же", - говорится в заявлении.

"Сейчас настал момент, когда Путин может показать, что он серьезно относится к миру, и закончить свое ужасное вторжение", - цитирует Reuters заявление МИД Великобритании.

США, и в частности президент Дональд Трамп, пока никак не реагировали.

Трамп накануне заявил, что откажется от попыток организовать мирное соглашение между Россией и Украиной уже в ближайшие дни, если не увидит ясных признаков того, что такая сделка достижима.

В январе 2023 года российские власти объявляли "рождественское перемирие", однако бои не остановились. Папа римский Франциск предлагал установить пасхальное перемирие в апреле того же года, но тогда в Кремле заявили, что эта идея не рассматривается.

18 марта после разговора президентов России и США в Кремле объявили о введении временного моратория на удары по энергообъектам Украины сроком на 30 суток. Обе стороны обвиняли друг друга в нарушении «моратория». 18 апреля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что месяц моратория истек, и в настоящий момент "никаких иных указаний Верховного главнокомандующего" не было.