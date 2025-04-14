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"Приезжайте и поймете, что сделал Путин": Зеленский пригласил Трампа в Украину

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

Зеленский заявил, что безопасность Украины и мира находится под угрозой из-за России. Он пригласил Трампа в Украину, что тот воочию увидел происходящее, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

В интервью телеканалу президент Украины Владимир Зеленский заявил об опасениях, что трехлетняя война с Россией может обостриться, если Украина, при поддержке своих союзников, не выступит решительно против дальнейшего военного продвижения России. 

Зеленский заявил, что в этот момент войны на карту поставлена ​​безопасность всего мира.

"Если мы не будем стоять твердо, он Владимир Путин - прим.ред.) пойдет дальше. то не просто пустые домыслы - угроза реальна. Конечная цель Путина - возродить Российскую империю и вернуть территории, которые сейчас находятся под защитой НАТО. Учитывая все это, я считаю, что это может перерасти в мировую войну. Не будет безопасного места, не будет безопасного места ни для кого", - отметил в интервью Зеленский.

Президент Украины также заявил в интервью телеканалу, что считает, что "российские нарративы преобладают в США".

"Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что они не начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и американских политико. Я считаю неправильным, что Америка хочет быть нейтральной", - добавил Зеленский.

Владимир Зеленский добавил, что приветствовал бы господина Трампа в Украине, чтобы тот мог "понять, что здесь происходит".

"Мы уважаем вашу позицию... Но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, строить какие-либо планы переговоров, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, которые были разрушены или убиты.

Приходите, посмотрите, а потом давайте двигаться дальше с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин", - сказал Зеленский в интервью телеканалу, в котором и озвучил свое приглашение американскому президенту Дональду Трампу.

Напомним, 24 марта в Эр-Рияде состоялись вторые переговоры американской делегации с российской группой по перемирию в Украине. С делегацией Киева переговоры американцев прошли в воскресенье. За одним столом все три делегации, как и было анонсировано, не собрались.

СМИ писали, что Россия на переговорах с США добивалась передачи под свой контроль территории четырех областей Украины - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Однако официального сообщения об этом не было.

Позже Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что РФ и США согласовали список объектов, попадающих под меморандум об ударах.

Белый дом также опубликовал заявление по итогам переговоров. В нем говорится, что стороны договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море и разработать соглашение о запрете ударов по энергообъектам России и Украины.

Кроме того, США заявили, что помогут восстановить доступ России к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снизить стоимость страхования морских перевозок, а также расширить доступ к портам и платежным системам для таких операций.

После этого, в начале апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что Трампа не устраивают заявления Зеленского и Путина.

Сам Трамп в интервью также заявлял, что "очень зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня в Украине.

В Кремле в ответ заявили, что Россия продолжает работу по нормализации двусторонних отношений с США и разрешению конфликта с Украиной, "это процесс, все-таки растянутый по времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции".

Что касается Зеленского, Трамп заявил, что тот отказывается от сделки о добыче полезных ископаемых, и пригрозил украинскому президенту "очень большими проблемами".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235470-priezzhayte-i-poymete-chto-sdelal-putin-zelenskiy-priglasil-trampa-v-ukrainu/