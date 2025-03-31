"Большие проблемы": Трамп пригрозил Зеленскому в случае срыва сделки по редкоземам

Президент США Дональд Трамп высказался о своих опасениях касательно сделки с Украиной по редкоземельным металлам. По словам главы Белого дома, Киев хочет выйти из сделки.

В разговоре с журналистами Трамп предостерег Владимира Зеленского, пишет Fox News.

"Я думаю, что Зеленский, кстати, пытается выйти из сделки по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы - большие, большие проблемы", - заявил президент США.

По словам Трампа, украинский лидер хочет пересмотреть условия.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем нет никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако после этого СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории страны.

На днях президент Украины заявил, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который "полностью отличается от прежнего рамочного документа". По словам Владимира Зеленского, Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.