Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

США отреагировали на российский удар по Сумам

Опубликовано:

Последствия удара по Сумам
Последствия удара по Сумам. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети Х отреагировал на российский удар по украинскому городу Сумы, в результате которого погибли десятки человек, передает NUR.KZ.

Свежая публикация по теме:
"Приезжайте и поймете, что сделал Путин": Зеленский пригласил Трампа в Украину

"Соединенные Штаты выражают глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасающего российского ракетного удара по Сумам.

Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на попытки положить конец этой войне и достичь прочного мира", - написал Рубио.

Согласно последним данным, опубликованным порталом "Страна.ua", в результате удара по Сумам погибли более 30 человек, еще больше 100 человек получили ранения. Среди пострадавших и погибших есть дети.

Куда именно ударили две ракеты, запущенные РФ, власти Украины не уточняют, отмечая лишь, что пострадали дома, автомобили и учебные заведения. При этом, судя по фото с мест, под удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что кроме университета в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных домов, кафе и магазины, районный суд.

"В общей сложности своим ударом россияне повредили 20 зданий. Я благодарю всех, кто привлечен к помощи людям на месте обстрела: бригадам экстренной медицинской помощи, ГСЧС, Нацполиции, коммунальным службам и волонтерам", - написал Зеленский.

Накануне сообщалось, что российская армия в воскресенье обстреляла центр города Сумы двумя баллистическими ракетами. Первоначально СМИ писали о 21 погибшем.

Российская сторона не комментировала удар, однако о произошедшем высказалась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Ее слова приводит РИА Новости.

"Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилетов, мало ли чего еще бывает на войне. И то, что произошло в Сумах, когда, спасибо украинке, которая не хотела нам помочь, но помогла, которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую Бучу постоянно. Каждый день они будут пытаться что-то такое учудить", — заявила Симоньян.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235461-ssha-otreagirovali-na-rossiyskiy-udar-po-sumam/