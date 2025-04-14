США отреагировали на российский удар по Сумам

Государственный секретарь США Марко Рубио в соцсети Х отреагировал на российский удар по украинскому городу Сумы, в результате которого погибли десятки человек, передает NUR.KZ.

"Соединенные Штаты выражают глубочайшие соболезнования жертвам сегодняшнего ужасающего российского ракетного удара по Сумам.

Это трагическое напоминание о том, почему президент Трамп и его администрация тратят столько времени и усилий на попытки положить конец этой войне и достичь прочного мира", - написал Рубио.

Согласно последним данным, опубликованным порталом "Страна.ua", в результате удара по Сумам погибли более 30 человек, еще больше 100 человек получили ранения. Среди пострадавших и погибших есть дети.

Куда именно ударили две ракеты, запущенные РФ, власти Украины не уточняют, отмечая лишь, что пострадали дома, автомобили и учебные заведения. При этом, судя по фото с мест, под удар попал конгресс-центр Сумского госуниверситета, пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что кроме университета в результате обстрела были повреждены пять многоквартирных домов, кафе и магазины, районный суд.

"В общей сложности своим ударом россияне повредили 20 зданий. Я благодарю всех, кто привлечен к помощи людям на месте обстрела: бригадам экстренной медицинской помощи, ГСЧС, Нацполиции, коммунальным службам и волонтерам", - написал Зеленский.

Накануне сообщалось, что российская армия в воскресенье обстреляла центр города Сумы двумя баллистическими ракетами. Первоначально СМИ писали о 21 погибшем.

Российская сторона не комментировала удар, однако о произошедшем высказалась главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Ее слова приводит РИА Новости.

"Превратят ли они произошедшее в Сумах в новую Бучу, или они превратят в новую Бучу какое-то иное событие? Мало ли бывает прилетов, мало ли чего еще бывает на войне. И то, что произошло в Сумах, когда, спасибо украинке, которая не хотела нам помочь, но помогла, которая признала, что это было большое скопление тех самых военных, которые мучили наших людей в Курске, очевидно. Вот по ним прилетело. Они будут пытаться сделать новую Бучу постоянно. Каждый день они будут пытаться что-то такое учудить", — заявила Симоньян.