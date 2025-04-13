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Новости русской службы Би-би-си

Российский удар по Сумам в Вербное воскресенье: 21 погибший, 83 раненых

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Последствия удара по Сумам
Последствия удара по Сумам. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Российская армия в воскресенье обстреляла центр города Сумы двумя баллистическими ракетами. По предварительным данным полиции, 21 человек погиб.

В результате обстрела ранены 83 человека, в том числе 7 детей.

Обстрел произошел среди бела дня, когда многие погибшие и пострадавшие находились на улицах, в машинах, в общественном транспорте.

По данным Украинской службы Би-би-си, под удар в Сумах попал Конгресс-центр Сумского государственного университета, где часто проходят занятия для детей.

«Это помещение Конгресс-центра очень активно сдается в аренду и используется для проведения различных курсов, кружков, мастер-классов. На самом деле, это был такой образовательный хаб для всего города», — рассказали Украинской службе Би-би-си местные жители.

Пострадали также прилегающие улицы — разбиты машины, повреждены близлежащие дома.

На фото с места обстрела видно лежащие на улице тела.

«Много мирных жителей было убито и ранено. Такое нападение на великий христианский праздник [в воскресенье 13 апреля отмечается Вербное воскресенье] — абсолютное зло», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы уже передаем подробную информацию об этом военном преступлении всем нашим партнерам и международным институтам. Мы призываем все столицы и штабы к решительным ответным действиям. Россия второй месяц подряд отказывается принять предложение США о полном прекращении огня, которое Украина безоговорочно приняла 11 марта. Вместо этого Россия усиливает террор», — сказал он.

«Ужасный удар российской баллистики по Сумам. Вражеские ракеты ударили по обычной городской улице, по обычной жизни: дома, образовательные заведения, машины на улице… И это в день, когда люди идут в церковь: Вербное воскресенье, праздник Входа Господня в Иерусалим», — написал президент Владимир Зеленский.

«Только сволочь так может действовать. Унося жизнь у обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают», — добавил Зеленский.

«Нужна жесткая реакция мира. Соединенных Штатов, Европы, всех в мире, кто хочет окончания этой войны и убийств. Россия хочет именно такого террора и затягивает эту войну. Без давления на агрессора мир невозможен. Разговоры еще никогда не останавливали баллистику и авиабомбы. Нужно такое отношение к России, которого заслуживает террорист», — написал президент Украины.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235377-rossiyskiy-udar-po-sumam-v-verbnoe-voskresene-21-pogibshiy-83-ranenyh/

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