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Трамп заявил о переговорах с Ираном по ядерному оружию. В Тегеране это опровергают

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Annabelle Gordon for The Washington Post via Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация ведет прямые переговоры с Ираном по его ядерной программе, однако Тегеран быстро опроверг это заявление.

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Как сообщает The Times of Israel, выступая перед журналистами в Овальном кабинете после встречи с Нетаньяху, который, как пишет издание, на протяжении многих лет был ведущим голосом в мире по поводу опасности ядерного Ирана, Трамп заявил, что переговоры с Ираном уже начались и продолжатся в субботу.

"У нас идут прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. В субботу у нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится. И я думаю, все согласятся, что заключение сделки было бы предпочтительнее", - заявил Трамп.

Нетаньяху, который неожиданно прилетел из Будапешта в Вашингтон по приглашению Трампа на их встречу, казалось, осторожно поддержал инициативу президента, пишет издание.

"Возможно, будет заключена сделка; это было бы здорово. Это было бы действительно здорово для Ирана... В субботу у нас состоится очень важная встреча, практически на самом высоком уровне", — сказал Трамп, но отказался уточнить, где пройдут переговоры или кто будет представлять США.

На вопрос о том, предпримут ли США военные действия для уничтожения иранской ядерной программы, если переговоры не увенчаются успехом, Трамп сказал, что "Иран окажется в большой опасности", если переговоры провалятся.

"Иран не может иметь ядерного оружия. Если переговоры не увенчаются успехом, это будет очень плохой день для Ирана", - заявил Трамп.

Между тем в Тегеране отрицают его слова о прямых переговорах. Как пишет РБК, представители Ирана и США только планируют провести переговоры 12 апреля в Омане.

Об этом сообщила журналистка газеты The New York Times (NYT) Фарназ Фассихи, ссылаясь на трех высокопоставленных иранских чиновников.

"Три иранских чиновника рассказали мне, что Иран и США планируют встретиться в субботу в Омане для непрямых переговоров. Иран заявил Вашингтону, что он открыт и готов провести прямые переговоры, если первый раунд пройдет успешно, что является явным изменением позиции", — сообщила она на своей странице в социальной сети X.

Позднее о том, что в Омане 12 апреля пройдут непрямые переговоры между США и Ираном, сообщил глава иранского МИДа Аббас Аракчи.

"Иран и США встретятся в Омане в субботу для непрямых переговоров на высоком уровне. Это в равной степени и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки", — написал он в X.

Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233883-tramp-zayavil-o-peregovorah-s-iranom-po-yadernomu-oruzhiyu-v-tegerane-eto-oprovergayut/