Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией

Президент Украины посетил Черниговскую и Сумскую области. Последняя граничит с Курской областью России, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую и Сумскую области, об этом он сообщил в телеграм-канале. Сумская область граничит с Курской областью России, а Черниговская — с Брянской.

Зеленский записал видео на фоне надписи «Сумы», обозначающей въезд в регион.

Украинские войска вторглись в Курскую область в августе 2024 года. В январе Минобороны России заявило, что украинские военные всего сумели занять 1268 кв. км.

В марте начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отчитался, что российские войска освободили более 1,1 тыс. кв. км, или 86% захваченной территории. Украинские силы окружены, идет их «планомерное уничтожение», доложил Герасимов президенту Владимиру Путину.

В минувшие выходные Минобороны России отчиталось о взятии села Веселовка в Сумской области. Это второй населенный пункт в регионе, о взятии которого Минобороны сообщало с весны 2022 года.