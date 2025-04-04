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Зеленский неожиданно приехал к границе с Россией

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Владимир Зеленский на пресс-конференции с Майей Санду
Владимир Зеленский. Фото: Tetiana Dzhafarova/AFP via Getty Images

Президент Украины посетил Черниговскую и Сумскую области. Последняя граничит с Курской областью России, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Черниговскую и Сумскую области, об этом он сообщил в телеграм-канале. Сумская область граничит с Курской областью России, а Черниговская — с Брянской.

Зеленский записал видео на фоне надписи «Сумы», обозначающей въезд в регион.

Украинские войска вторглись в Курскую область в августе 2024 года. В январе Минобороны России заявило, что украинские военные всего сумели занять 1268 кв. км.

В марте начальник Генерального штаба Валерий Герасимов отчитался, что российские войска освободили более 1,1 тыс. кв. км, или 86% захваченной территории. Украинские силы окружены, идет их «планомерное уничтожение», доложил Герасимов президенту Владимиру Путину.

В минувшие выходные Минобороны России отчиталось о взятии села Веселовка в Сумской области. Это второй населенный пункт в регионе, о взятии которого Минобороны сообщало с весны 2022 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233032-zelenskiy-neozhidanno-priehal-k-granice-s-rossiey/