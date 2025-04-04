Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к соглашению по Украине
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от европейских лидеров он добился успеха в переговорах с глава Украины и России, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.
По словам Трампа, европейские лидеры не преуспели во взаимодействии с российским президентом Владимиром Путиным в том, что касается завершения конфликта между Москвой и Киевом.
Однако, как заявил Трамп, он уже почти добился успеха. Так, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский "хочет заключить сделку" об урегулировании.
"И считаю, что президент Путин готов заключить сделку", — сказал он журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Майами.
Трамп считает, что в обсуждении урегулирования есть прогресс.
Он не стал комментировать поездку в Вашингтон главы РФПИ, спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева и его переговоры с членами американской администрации.
Накануне, 3 апреля, Трамп заявил о "хорошем сотрудничестве" с Россией и Украиной в вопросе урегулирования конфликта. Двумя днями ранее республиканец выразил надежду, что Путин согласится на сделку по прекращению конфликта и "доведет дело до конца".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233025-tramp-zayavil-o-gotovnosti-putina-i-zelenskogo-k-soglasheniyu-po-ukraine/