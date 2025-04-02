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В Белом доме рассказали, когда Маск покинет DOGE

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Дональд Трамп и Илон Маск
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт высказалась о распространившейся информации о возможном уходе Илона Маска с поста руководителя DOGE, передает NUR.KZ.

Левитт сделала заявление по этому поводу в своем микроблоге в соцсети Х.

"Илон Маск и президент Трамп оба публично заявили, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена", - написала пресс-секретарь.

Отметим, ранее агентство CNN сообщало резидент США Дональд Трамп сказал, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

А по информации Politico, Маск классифицируется как временный госслужащий, с ограничением в 130 дней на работу в Белом доме. Согласно этому обозначению, срок его полномочий закончится в конце мая.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2232609-v-belom-dome-rasskazali-kogda-mask-pokinet-doge/