В Белом доме рассказали, когда Маск покинет DOGE

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт высказалась о распространившейся информации о возможном уходе Илона Маска с поста руководителя DOGE, передает NUR.KZ.

Левитт сделала заявление по этому поводу в своем микроблоге в соцсети Х.

"Илон Маск и президент Трамп оба публично заявили, что Илон уйдет с государственной службы в качестве специального государственного служащего, когда его невероятная работа в DOGE будет завершена", - написала пресс-секретарь.

Отметим, ранее агентство CNN сообщало резидент США Дональд Трамп сказал, что "в определенный момент" госдепартамент, возглавляемый Маском, прекратит свое существование, а Илон Маск вернется к управлению своим бизнесом.

А по информации Politico, Маск классифицируется как временный госслужащий, с ограничением в 130 дней на работу в Белом доме. Согласно этому обозначению, срок его полномочий закончится в конце мая.