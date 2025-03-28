Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Премьер-министр Канады: Прежним отношениям с США пришел конец

Опубликовано:

Марк Карни
Марк Карни. Фото: Artur Widak / Anadolu via Getty Images

Эпоха прежних канадско-американских отношений закончилась, Канаду впереди ждут непростые времена. Об этом заявил премьер-министр Марк Карни на пресс-конференции, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Прежним отношениям, которые у нас были с Соединенными Штатами, основанным на углублении интеграции наших экономик и тесном сотрудничестве в области безопасности и военной сфере, пришел конец.

Что именно Соединенные Штаты будут делать дальше, неясно, но ясно одно: у нас, канадцев, есть свобода выбора. У нас есть власть. Мы хозяева в своем собственном доме", — сказал Карни.

Кроме того, канадский премьер указал на необходимость сокращения зависимости от США. По его словам, необходимо выстроить торговые отношения с другими странами

"И нам нужно будет делать то, что ранее считалось невозможным, со скоростью, которой мы не видели на протяжении многих поколений", — добавил он.

27 марта президент США Дональд Трамп объявил о введении ввозных пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Тарифы вступят в силу 2 апреля. В администрации Трампа ожидают, что они будут приносить США $100 млрд дохода в год.

В феврале Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады, кроме энергоносителей, которые обложили пошлинами в 10%. Оттава ввела ответные меры, а также подала иск к США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231133-premer-ministr-kanady-prezhnim-otnosheniyam-s-ssha-prishel-konec/