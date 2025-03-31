"Договорились давить на Путина": Трамп поговорил с премьером Великобритании

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ со ссылкой на британское правительство.

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Как сообщили в канцелярии Стармера, Трамп начал разговор с пожеланий здоровья королю Карл III - ранее сообщалось, что его состояние ухудшилось.

Помимо этого, Трамп и Стармер обсудили продуктивные переговоры между своими командами по соглашению об экономическом процветании между Великобританией и США и согласились, что они продолжатся в том же темпе на этой неделе.

"Обсуждая Украину, премьер-министр проинформировал президента о продуктивных дискуссиях на саммите в Париже на этой неделе. Лидеры согласились с необходимостью продолжать коллективное давление на Путина", - говорится в сообщении.

Политики договорились оставаться на связи в ближайшие дни.

Напомним, накануне Трамп заявил, что "очень зол" на Владимира Путина из-за его слов об Украине, и пригрозил ввести дополнительные пошлины на российскую нефть, если тот не согласится на прекращение огня в Украине.

"Если Россия и я не сможем договориться о прекращении кровопролития в Украине и если — я думаю, что это была вина России, хотя, возможно, и нет — но если я решу, что это была вина России, я введу вторичные пошлины на всю нефть, поступающую из России", — привел слова Трампа телеканал NBC News.

В России пока не отреагировали на эти заявления.

При этом несколько дней назад Трамп заявлял о прогрессе в достижении урегулирования в Украине, однако указал на то, что между Россией и Украиной присутствует недоброжелательность.

В тот же день президент России Владимир Путин предложил ввести в Украине временное управление и провести президентские выборы.