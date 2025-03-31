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Новости русской службы Би-би-си

Как Украина и США ссорились из-за стратегии войны, "Москвы", Курска, Бахмута и контрнаступления. Главное из расследования NYT

Опубликовано:

Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

До возвращения Дональда Трампа в Белый дом США были втянуты в войну в Украине гораздо больше, чем считалось ранее. Издание New York Times опубликовало большое расследование о том, что почти три года Киев и Вашингтон объединяло неафишируемое партнерство в разведке, стратегии, планировании и технологиях — о чем было известно только узкому кругу американских и союзных чиновников.

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Оригинал этой статьи опубликован на сайте Украинской службы Би-би-си.

Как утверждает NYT, американская база в немецком Висбадене предоставляла ВСУ координаты российских войск на российской территории. Эта операция называлась Task Force Dragon, ее задача заключалась в том, чтобы компенсировать преимущество России в живой силе и вооружении.

Ежедневно американские и украинские военные определяли приоритетные цели, разведчики изучали спутниковые снимки, радиоизлучения и перехваченные сообщения, чтобы найти российские позиции, координаты которых затем передавали ВСУ, говорится в публикации.

«Красные линии» администрации Байдена постоянно отодвигались, пишет NYT. Хотя Вашингтон с самого начала полномасштабного вторжения настаивал, что не собирается принимать в войне прямое участие, в какой-то момент около десятка американских военных советников оказались в Киеве, утверждают авторы статьи.

По их данным, позже группа расширилась до трех десятков человек, а военным советникам в результате якобы разрешили отправиться в украинские командные пункты, расположенные поближе к местам боевых действий.

В 2022 году штаб американского ВМС разрешил давать ВСУ данные для ударов морскими дронами по российским военным кораблям, говорится в расследовании.

По данным NYT, ЦРУ позволило поддерживать украинские операции в крымских вводах.

Авторы также утверждают, что в январе 2024 года американские и украинские военные офицеры в Висбадене совместно спланировали кампанию — с использованием ракет дальнего радиуса действия, доставленных коалицией, и украинских дронов — для атаки на около 100 российских военных объектов в Крыму.

Проблемы с контрнаступлением

Согласно данным NYT, летнее контрнаступление ВСУ в 2023 году также стало предметом обсуждений и планирования в Висбадене. А провалу контрнаступления «способствовали политические разногласия в Украине», утверждает издание.

Кампания должна была «придать импульс» Украине после триумфов первого года полномасштабного вторжения. Но уже после того, как партнеры провели военные учения в Висбадене и согласовали стратегию, «план сломя голову врезался в украинскую политику».

По данным издания, главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный поддержал план, центральной частью которого был штурм в направлении южного города Мелитополь, который должен был перерезать российские линии снабжения.

Однако его соперник и подчиненный — генерал-полковник Александр Сырский — якобы имел свой план: нанести удар по российским войскам в захваченном ими Бахмуте.

Президент Украины Владимир Зеленский, пишет NYT, в итоге встал на сторону Сырского и распределил силы между двумя главными фронтами вместо одного.

На ставке Залужный решил, что генерал Александр Тарнавский получит 12 бригад и большую часть боеприпасов для главного удара — на Мелитополь. Генерал Юрий Содоль должен был изображать наступление на Мариуполь, чтобы запутать российских военных, а Сырский должен был возглавить вспомогательный удар на востоке вокруг Бахмута.

«Тогда слово взял Сырский. По словам украинских чиновников, генерал заявил, что хочет отойти от плана и провести полномасштабное наступление, чтобы выбить россиян из Бахмута», — пишет издание. По его версии, Сырский даже планировал продвинуться в Луганск.

Американцам не сообщили о результатах этого заседания, говорится в расследовании американских журналистов, но позже разведка США заметила, что украинские войска и боеприпасы «движутся в направлениях, не соответствующих согласованному плану».

Украинцы так и не вернули Бахмут, и через несколько месяцев контрнаступление закончилось провалом. У России теперь было преимущество, констатирует NYT.

В расследовании издание также описывает многие другие моменты, связанные с конкуренцией между Сырским и Залужным, а также рассказывает о коммуникации украинских главнокомандующих с американцами.

Споры между США и Украиной

14 апреля 2022 года украинские военные нанесли сокрушительный удар по Черноморскому флоту России и потопили ракетный крейсер «Москва», что вызвало негативную реакцию в США.

NYT пишет, что в середине апреля 2022 года американские и украинские офицеры проводили рутинную разведку, когда на экранах их радаров появилось что-то неожиданное.

По выражению издания, американцы были взбешены, потому что украинцы не предупредили их об ударе по крейсеру, а также удивлены, что у Украины были ракеты, способные достичь корабля.

Они паниковали, пишет NYT, потому что «администрация Байдена не собиралась разрешить украинцам атаковать такой мощный символ российского могущества».

Еще одним таким шагом к нарушению доверия американцы расценили операцию Украины в Курской области в 2024 году. Как отмечает издание, летом 2024 года украинская армия на севере и востоке была опасно растянута. Однако сменивший Залужного на посту главнокомандующего ВСУ Сырский продолжал говорить им, что ему «нужна победа».

В марте американцы обнаружили, что украинская военная разведка тайно планирует наземную операцию на юго-западе России. Тогда начальник киевской резидентуры ЦРУ поставил руководителя ГУР Кирилла Буданова перед фактом: если украинцы пересекут границу с Россией, это будет без американского оружия и разведданных, утверждает издание.

В начале августа украинцы сделали загадочный намек на то, что что-то происходит на севере, пишет NYT. В это время генерал Сырский сделал свой ход — отправил войска через юго-западную российскую границу в Курскую область.

Дело не только в том, что украинцы держали в неведении американцев, отмечает издание, а в том, что «они [украинские военные] тайно пересекли взаимно согласованную линию, вывозив оборудование, предоставленное коалицией, на российскую территорию».

Ранее Украина и США определили зону в России, по которой украинцы могли стрелять из американского оружия, а командование в Висбадене могло поддерживать их удары разведывательной информацией. Это сделали, в частности, для предотвращения гуманитарной катастрофы в Харьковской области. «Это был не почти шантаж, а именно шантаж», — прокомментировал ситуацию чиновник Пентагона.

После начала боевых действий в Курской области американцы могли бы остановить свою поддержку, но они знали, что это, как пояснил представитель администрации США, может привести к большим жертвам среди украинских военных. Они могли погибнуть, если бы их не прикрывали ракеты HIMARS и разведка, пишет NYT.

Одной из целей вторжения ВСУ в Курскую область, как объяснил американцам Зеленский, было получения рычага влияния — захват и содержание российской земли, которую можно было бы обменять на украинские в будущих переговорах.

В марте стало известно, что Украина постепенно выводит военный контингент. Недавно Зеленский заявил, что пауза с предоставлением разведданных со стороны США не повлияла на ухудшение положения украинских войск в Курской области.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231648-kak-ukraina-i-ssha-ssorilis-iz-za-strategii-voyny-moskvy-kurska-bahmuta-i-kontrnastupleniya-glavnoe-iz-rassledovaniya-nyt/

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