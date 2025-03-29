Погибли свыше 1000 человек: кадры последствий разрушительного землетрясения в Мьянме

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, достигло 1002 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что еще 2376 человек пострадали.

Кадры последствий разрушительного землетрясения появились в Telegram-канале РИА Новости, а также были опубликованы Департаментом пожарной охраны Мьянмы в Facebook.

Напомним, накануне в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы.

После первоначального землетрясения в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. В результате в стране объявили режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По ранее распространенным данным, в результате землетрясения в Мьянме погибшими числились по меньшей мере 144 человека, свыше 700 человек получили ранения. Затем стало известно, что жертвами стали 694 человека.