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Погибли свыше 1000 человек: кадры последствий разрушительного землетрясения в Мьянме

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Землетрясение в Мьянме
Землетрясение в Мьянме. Фото: facebook.com/fsd.gov.mm

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, достигло 1002 человек. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что еще 2376 человек пострадали.

Кадры последствий разрушительного землетрясения появились в Telegram-канале РИА Новости, а также были опубликованы Департаментом пожарной охраны Мьянмы в Facebook.

Напомним, накануне в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Тряска дошла и до Таиланда - в Бангкоке сотни людей в панике выбежали на улицы.

После первоначального землетрясения в Мьянме произошел сильный афтершок магнитудой 6,4. В результате в стране объявили режим ЧП. Вскоре Бангкок также объявили чрезвычайной зоной.

По ранее распространенным данным, в результате землетрясения в Мьянме погибшими числились по меньшей мере 144 человека, свыше 700 человек получили ранения. Затем стало известно, что жертвами стали 694 человека.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231490-pogibli-svyshe-1000-chelovek-kadry-posledstviy-razrushitelnogo-zemletryaseniya-v-myanme/