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"Имеют давние исторические корни": Путин высказался об идее Трампа присоединить Гренландию к США

Опубликовано:

Владимир Путин
Владимир Путин. Фото: Акорда

Президент России Владимир Путин высказался об идее Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США - ранее глава Белого дома заявлял о серьезных планах по этому поводу.

Путин во время выступления на международном арктическом форуме "Арктика - территория диалога" прокомментировал планы Штатов, передает РИА Новости.

"Речь идет о серьезных планах с американской стороны в отношении Гренландии. Эти планы имеют давние, как я только что показал, исторические корни. И очевидно, что США будут и дальше, на системной основе, продвигать свои геостратегические, военно-политические и экономические интересы в Арктике", - заявил президент России.

Напомним, в конце 2024 года Русская служба Би-би-си сообщала, что правительство Дании объявило о значительном увеличении расходов на оборону Гренландии, спустя несколько часов после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил о желании приобрести эту арктическую территорию.

После этого Дональд Трамп опубликовал пост, в котором в очередной раз упомянул Канаду, Гренландию и Панамский канал. В посте он поздравил с рождеством жителей Гренландии и написал, что остров "нужен США в целях национальной безопасности" и добавил, что присутствия США в Гренландии хочет народ.

7 января этого года Дания сменила королевский герб, отчетливо выделив на нем символ Гренландии. По данным СМИ, решение датского короля шокировало некоторых историков и было расценено как упрек Дональду Трампу.

Русская служба Би-би-си публиковала аналитический материал о том, чем важна Гренландия и зачем она Трампу. Отмечается, что на острове присутствуют полезные ископаемые, жизненно важные для современных высокотехнологичных производств.

А позже Трамп опубликовал в соцсети видео, снятое во время визита его сына в Гренландию. В ролике жители острова просят Трампа купить его. Премьер-министр Дании в свою очередь сказала, что Гренландия сама должна принять решение о независимости.

Позже стало известно, что большинство жителей Гренландии отвергли идею Трампа о присоединении к США.

В марте на выборах в Гренландии победила партия, выступающая за независимость острова.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231097-imeyut-davnie-istoricheskie-korni-putin-vyskazalsya-ob-idee-trampa-prisoedinit-grenlandiyu-k-ssha/