Как Трамп взорвал мировой порядок и заставил европейских лидеров срочно что-то решать

Мы наблюдаем самый серьезный кризис системы безопасности Запада со времен окончания Второй мировой войны, и он будет затяжным. Как выразился один эксперт, «трампизм переживет его [Трампа] президентство». Но какие страны готовы выйти на первый план, когда США самоустраняются?

Февральским утром 1947 года, в 09:00, посол Великобритании в Вашингтоне лорд Инверчепел вошел в здание американского Госдепа, чтобы вручить госсекретарю США Джорджу Маршаллу два дипломатических послания, напечатанных на голубой бумаге, что подчеркивало их важность. Одно касалось Греции, другое — Турции.

Измученная, разоренная войной и глубоко в долгах перед Соединенными Штатами, Великобритания заявила США, что больше не может продолжать поддерживать греческие правительственные силы, которые боролись с вооруженным коммунистическим мятежом. Великобритания ранее уже объявила о планах вывода войск из Палестины и Индии и сворачивания своего присутствия в Египте.

Соединенные Штаты сразу увидели реальную опасность того, что Греция попадет под контроль коммунистов и, как следствие, под советский контроль. Соединенные Штаты опасались, что если они потеряют Грецию, то следующей может стать Турция, и тогда Москве заполучит контроль над Восточным Средиземноморьем, включая, потенциально, Суэцкий канал, жизненно важный мировой торговый путь.

И практически в одночасье США заполнили вакуум, образовавшийся в связи с уходом Британии.

Гарри Трумэн. Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

«Политика Соединенных Штатов должна заключаться в поддержке свободных народов, которые сопротивляются попыткам подчинения их вооруженными меньшинствами или посредством внешнего давления», — заявил президент Гарри Трумэн.

Это было началом того, что позже стало известно как Доктрина Трумэна. В ее основе лежала мысль о том, что помощь в защите демократии за рубежом жизненно важна для национальных интересов самих Соединенных Штатов.

Затем последовали две крупные инициативы США: план Маршалла, масштабный пакет помощи для восстановления разрушенных экономик Европы, и создание в 1949 году НАТО для защиты демократических стран от Советского Союза, который к тому времени взял под контроль восточную половину Европы.

Это был очевидный момент перехода лидерства в западном мире от Великобритании к Соединенным Штатам.

Соединенные Штаты, традиционно придерживавшиеся политики изоляционизма и надежно защищенные двумя океанами, вышли из Второй мировой войны в качестве лидера свободного мира. Поскольку Америка проецировала свою власть по всему миру, она провела послевоенные десятилетия, переделывая большую часть мира по своему собственному образу.

Поколение бэби-бумеров выросло в мире, который выглядел, звучал и вел себя, как Соединенные Штаты. И они стали культурным, экономическим и военным гегемоном западного мира.

Однако фундаментальные предпосылки, на которых Соединенные Штаты основывали свои геостратегические амбиции, теперь, похоже, меняются.

Дональд Трамп — первый президент США со времен Второй мировой войны, который бросает вызов роли, которую его страна определила для себя много десятилетий назад. И он делает это таким образом, что многим кажется, что старый мировой порядок закончился, а новый мировой порядок еще не сформировался.

Вопрос в том, какие страны выйдут теперь на первый план. И, учитывая, что безопасность Европы находится под практически невиданной в современой истории угрозой, смогут ли ее лидеры найти адекватный ответ?

Вызов наследию Трумэна

Дональд Трамп уже не первое десятилетие критикует послевоенный международный порядок. Почти 40 лет назад он разместил в трех американских газетах манифесты на полный разворот, в которых раскритиковал приверженность Соединенных Штатов делу защиты демократии в мире.

«Десятилетиями Япония и другие страны пользовались Соединенными Штатами, — писал он в 1987 году. - Почему эти страны не платят Соединенным Штатам за человеческие жизни и миллиарды долларов, которые мы теряем, защищая их интересы?»

«Мир смеется над американскими политиками, пока мы защищаем суда, которые нам не принадлежат, перевозящие нефть, которая нам не нужна, предназначенную для союзников, которые нам не помогут», — продолжал Трамп.

Эту точку зрения он повторяет со времени своей второй инаугурации.

И ярость, которую испытывали некоторые в его администрации из-за того, что они воспринимают как зависимость Европы от Соединенных Штатов, по-видимому, проявилась в просочившихся сообщениях об авиаударах по хуситам в Йемене, которые появились на этой неделе.

В сообщениях на аккаунте под именем вице-президента Джей Ди Вэнса говорилось, что от таких ударов выиграют европейские страны, а не США. «Ужасно не хочется опять выручать Европу», — гласил пост.

Другой аккаунт, идентифицированный как министр обороны Пит Хегсет, ответил три минуты спустя: «ВП [Вице-президент]: Я полностью разделяю ваше отвращение к европейскому халявничеству. Они жалкие!».

Собственная позиция Трампа, как видно, не ограничивается критикой тех, кто, по его словам, пользуется щедростью Соединенных Штатов. В начале своего второго президентского срока он, похоже, пошел навстречу Владимиру Путину, заявив, что Украина не станет членом НАТО, и что ей не следует рассчитывать на возвращение территории, которую захватила Россия.

Многие увидели в этом сдачу двух важных козырей еще до начала переговоров. По-видимому, Трамп ничего не попросил у России взамен.

С другой стороны, некоторые сторонники Трампа видят в Путине сильного лидера, воплощающего многие из консервативных ценностей, которые они сами разделяют.

Для некоторых Путин — союзник в «войне с "вокизмом" [лево-либеральными ценностями]».

Внешняя политика США теперь, по крайней мере отчасти, обусловлена императивами их культурных войн. Безопасность Европы оказалась втянутой в битву между двумя поляризованными и взаимно антагонистическими видениями того, что отстаивают Соединенные Штаты.

Некоторые считают, что раскол шире, чем одни лишь конкретные взгляды Трампа, и что Европа не может просто сидеть и ждать окончания его срока полномочий.

«США отдаляются от европейских ценностей, — утверждает Эд Арнольд, старший научный сотрудник Королевского института объединенных оборонных исследований (RUSI) в Лондоне. — [европейцам] это трудно переварить, потому что это означает, что структурно, культурно и потенциально это надолго».

«Я думаю, что нынешний вектор движения США переживет Трампа как личность. Я думаю, что трампизм переживет его президентство», — считает Арнольд.

Статья 5 устава НАТО «дышит на ладан»

Белый дом утверждает, что больше не будет главным гарантом европейской безопасности, и что европейские страны должны нести ответственность за свою собственную оборону и платить за нее.

«Если [страны НАТО] не заплатят, я не буду их защищать. Нет, я не буду их защищать», — заявил президент в начале марта.

На протяжении почти 80 лет краеугольным камнем европейской безопасности была статья 5 Североатлантического договора, в которой говорится, что нападение на одно государство альянса является нападением на всех.

В феврале, как раз перед своим визитом в Белый дом, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер сказал мне в интервью, что он удовлетворен тем, что Соединенные Штаты остаются ведущим членом НАТО, и что Трамп лично остается приверженным статье 5.

Но другие в этом не столь уверены.

Дональд Трамп и Марк Рютте. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

«Я думаю, что статья 5 дышит на ладан, — сказал мне в начале этого месяца Бен Уоллес, занимавший пост министра обороны в последнем консервативном правительстве. — Если Европа, включая Соединенное Королевство, не возьмет на себя ответственность, не вложит много средств в оборону и не отнесется к этому серьезно, это может стать концом НАТО, которое мы знаем, и это будет концом статьи 5».

«Сейчас я бы не поставил свой дом на то, что статья 5 сможет быть задействована в случае нападения России… Я бы определенно не стал считать само собой разумеющимся, что Соединенные Штаты примчатся на помощь», — продолжил Уоллес.

Согласно опросу, проведенному французской компанией Institut Elabe, почти три четверти французов сегодня считают, что США не являются союзником Франции. Большинство в Великобритании и подавляющее большинство в Дании, традиционно проамериканских странах, теперь также неблагосклонно относятся к США.

«Ущерб, который Трамп нанес НАТО, вероятно, непоправим», — утверждает консервативный комментатор, писатель и старший научный сотрудник Института Брукингса в Вашингтоне Роберт Каган, который долгое время критиковал Трампа.

«Альянс полагался на американские гарантии, которые, мягко говоря, больше не надежны», — говорит Каган.

И все же Трамп — далеко не первый президент США, который советует Европе разобраться со своими оборонными расходами. В 2016 году Барак Обама уже призывал союзников по НАТО увеличить свои расходы, заявив: «Европа порой не уделяет должного внимания собственной обороне».

Началась ли «фрагментация Запада»?

Все это — отличные новости для Путина. «Мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности, — сказал он в прошлом году. - Европу всё больше сдвигают на обочину глобального экономического развития, погружают в хаос миграционных и других острейших проблем, лишают международной субъектности и культурной идентичности.».

В начале марта, через три дня после провальной встречи Владимира Зеленского с Трампом и Вэнсом в Белом доме, представитель Кремля заявил, что «фрагментация Запада началась».

Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

«Посмотрите на цели России в Европе, — говорит Армида ван Рей, руководитель программы по Европе в Chatham House. — Ее цели — дестабилизировать Европу, ослабить НАТО и заставить американцев вывести отсюда свои войска».

«И почти по всем пунктам можно уже поставить галочку. Европа дестабилизирована, НАТО ослаблено. Потому что она дестабилизирует Европу. Она ослабляет НАТО. Так далеко, как заставить США вывести войска из Европы, Россия еще не зашла, но через несколько месяцев, кто знает, где мы будем?»

«Мы забыли уроки нашей истории»

Один из главных вызовов, с которым столкнулась Европа в этой связи, — вопрос о том, как адекватно вооружиться. Сформировавшаяся за восемьдесят лет привычка полагаться на мощь Соединенных Штатов сделала многие европейские демократии беззащитными.

Например, Великобритания сократила военные расходы почти на 70% по сравнению с пиком холодной войны. В конце холодной войны, в начале 1990-х годов, Европа решила позволить себе воспользоваться дивидендами мирного времени и с тех пор несколько десятков лет сокращала расходы на оборону.

«Допустим, это было оправдано, — говорит Бен Уоллес. — Но проблема в том, что мы перешли от мирных дивидендов к корпоративному рейдерству. [Оборона] просто стала той сферой, из которой можно было брать деньги. И вот тут мы просто забыли уроки нашей истории».

В прошлом месяце премьер-министр сообщил парламенту, что Великобритания увеличит расходы на оборону с 2,3% ВВП до 2,5% к 2027 году. Но достаточно ли этого?

«Этого достаточно, чтобы просто стоять на месте, — утверждает Уоллес. — Но не достаточно, чтобы наверстать упущенное в вопросе готовности к развертыванию, и заткнуть дыры, если американцы уйдут».

Затем возникает более широкий вопрос о наборе в армию.

«Запад находится в состоянии свободного падения в том, что касается набора в армию, и это не только Великобритания, — говорит Уоллес. — В настоящее время молодые люди не идут в армию. И это проблема».

Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа должна стать независимой от Соединенных Штатов. А «европеизация» НАТО потребует создания собственного европейского военно-промышленного комплекса, имеющего возможности, которыми в настоящее время обладают только Соединенные Штаты.

Часть Европы разделяет мнение, что ей следует стать более самостоятельной в военном отношении, но проблема в том, что другая часть не спешит ее поддержать.

«Ситуация такова, что Восточной Европе по большей части не надо повторять дважды. Но чем дальше на запад — к Испании и Италии, тем больше становится проблем», — говорит Ян Бонд, заместитель директора Центра европейских реформ.

При этом Арнольд говорит следующее: «В целом, в Европе согласны, что это [военная самодостаточность] уже не является спорным вопросом, разногласия состоят в том, как мы это сделаем и как быстро, но делать это нужно уже сейчас».

Создание нового мирового порядка

По словам историка Тимоти Гартона Эша, существует короткий список «очень важных вещей» в военной сфере, которые в настоящее время есть только у Соединенных Штатов.

«Это так называемые стратегические инструменты», — говорит он. — Спутники, разведка, батареи ПВО Patriot, единственные, кто может сбивать российские баллистические ракеты. И мы [страны, кроме США] должны стремиться к тому, чтобы в течение трех-пяти лет получить свою собственную версию всего этого».

«И в этом процессе перехода от возглавляемого Америкой НАТО [идея заключается в том], что у вас будет НАТО, которое станет настолько европейским, что его силы вместе с национальными силами и возможностями ЕС будут способны защищать Европу — даже если американский президент скажет: «Оставьте нас в покое».

Вопрос в том, как этого добиться.

Ван Рей согласна, что Европе действительно необходимо создать собственную европейскую оборонно-промышленную базу, но она предвидит трудности: «Настоящая трудность — в разногласиях внутри Европы по поводу того, как это сделать и стоит ли это делать».

Гарри Трумэн подписывает Северо-Атлантический договор. Фото: MPI/Getty Images

Европейская комиссия и эксперты уже несколько десятилетий пытаются понять, как эта система европейской обороны могла бы работать.

«Это традиционно было очень сложно из-за укоренившихся национальных интересов... Так что это будет нелегко», — говорит ван Рей.

Тем временем Трамп, похоже, готов отказаться от международного порядка, основанного на сложившихся после холодной войны правилах, когда суверенные государства вольны были выбирать свою собственную судьбу и союзы.

Похоже, что он разделяет с Владимиром Путиным видение мира, в котором крупные державы, не ограниченные согласованными на международном уровне законами, могут свободно навязывать свою волю более мелким и слабым странам, как это традиционно делала Россия в царской и советской империях.

Это означало бы возвращение к системе «сфер интересов», которая преобладала в течение сорока лет после Второй мировой войны.

Мы не знаем наверняка, что бы сделал Дональд Трамп, если бы какая-то из стран НАТО подверглась нападению. Но суть в том, что гарантия помощи со стороны США больше не может считаться само собой разумеющейся.

Это означает, что Европа должна на это как-то отреагировать. Ее задача, по-видимому, заключается в том, чтобы избежать раскола, наконец-то начать финансировать собственную оборону и не попасть в «сферу влияния» какой-либо из крупных держав.