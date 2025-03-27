"Должны быть честными": Зеленский высказался о прекращении ударов по энергообъектам

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью о соблюдении сторонами договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам - прошлой ночью атак не было.

В среду украинский лидер побеседовал с журналистами Eurovision News - интервью опубликовано на YouTube-канале "Суспільне Новини".

По его словам, Украина не наносила удары по энергетическим объектам России, другая сторона - тоже.

"Сегодня ночью не было атак на энергетику. А были атаки на другую гражданскую инфраструктуру. Но мы должны быть честными... ударов по энергетике сегодня ночью не было, а Украина не отвечала по энергетике также", - заявил Владимир Зеленский.

Тем не менее по информации РБК, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах России в ночь на 26 марта.

Напомним, на прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Позже Трамп созвонился с Зеленским - сообщалось, что украинский лидер согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

Накануне стало известно, что на переговорах в Саудовской Аравии Россия и США согласовали список энергообъектов, попадающих под мораторий на удары. Об этом заявили в Кремле.

Также Белый дом опубликовал итоговое заявление по переговорам США с Россией в Саудовской Аравии - на встрече обсуждалось перемирие с Украиной.