"Должны быть честными": Зеленский высказался о прекращении ударов по энергообъектам
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью о соблюдении сторонами договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам - прошлой ночью атак не было.
В среду украинский лидер побеседовал с журналистами Eurovision News - интервью опубликовано на YouTube-канале "Суспільне Новини".
По его словам, Украина не наносила удары по энергетическим объектам России, другая сторона - тоже.
"Сегодня ночью не было атак на энергетику. А были атаки на другую гражданскую инфраструктуру. Но мы должны быть честными... ударов по энергетике сегодня ночью не было, а Украина не отвечала по энергетике также", - заявил Владимир Зеленский.
Тем не менее по информации РБК, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах России в ночь на 26 марта.
Напомним, на прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".
По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.
Позже Трамп созвонился с Зеленским - сообщалось, что украинский лидер согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.
Накануне стало известно, что на переговорах в Саудовской Аравии Россия и США согласовали список энергообъектов, попадающих под мораторий на удары. Об этом заявили в Кремле.
Также Белый дом опубликовал итоговое заявление по переговорам США с Россией в Саудовской Аравии - на встрече обсуждалось перемирие с Украиной.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230833-dolzhny-byt-chestnymi-zelenskiy-vyskazalsya-o-prekrashchenii-udarov-po-energoobektam/