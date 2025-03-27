Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Должны быть честными": Зеленский высказался о прекращении ударов по энергообъектам

Опубликовано:

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью о соблюдении сторонами договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам - прошлой ночью атак не было.

В среду украинский лидер побеседовал с журналистами Eurovision News - интервью опубликовано на YouTube-канале "Суспільне Новини".

По его словам, Украина не наносила удары по энергетическим объектам России, другая сторона - тоже.

"Сегодня ночью не было атак на энергетику. А были атаки на другую гражданскую инфраструктуру. Но мы должны быть честными... ударов по энергетике сегодня ночью не было, а Украина не отвечала по энергетике также", - заявил Владимир Зеленский.

Тем не менее по информации РБК, ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские беспилотники атаковали энергетическую инфраструктуру в трех регионах России в ночь на 26 марта.

Напомним, на прошлой неделе состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Беседа двух лидеров продлилась полтора часа. Представитель аппарата Белого дома отмечал, что беседа Путина и Трампа "идет хорошо".

По итогам разговора Путин поддержал идею Трампа о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным. Также Путин назвал Трампу ключевое условие "недопущения эскалации" в войне с Украиной.

Позже Трамп созвонился с Зеленским - сообщалось, что украинский лидер согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

Накануне стало известно, что на переговорах в Саудовской Аравии Россия и США согласовали список энергообъектов, попадающих под мораторий на удары. Об этом заявили в Кремле.

Также Белый дом опубликовал итоговое заявление по переговорам США с Россией в Саудовской Аравии - на встрече обсуждалось перемирие с Украиной.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230833-dolzhny-byt-chestnymi-zelenskiy-vyskazalsya-o-prekrashchenii-udarov-po-energoobektam/