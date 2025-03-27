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"Нужно судить по действиям": в ЕС ответили на требование Путина снять санкции с России

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Флаги Евросоюза развиваются на фоне здания ЕС в Брюсселе
Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Geert Vanden Wijngaert/Bloomberg/Getty Images

Представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер рассказала, когда ЕС могут снять санкции с РФ, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Еврокомиссия приняла к сведению итоги переговоров США-Украина и США-Россия в Саудовской Аравии, включая предложения по обеспечению безопасного судоходства в Черном море и прекращению атак на энергетические объекты в Украине и России. Теперь Россия должна продемонстрировать истинную политическую волю к прекращению своей войны, считают в Брюсселе.

По словам Хиппер, именно "прекращение неспровоцированной и неоправданной российской агрессии в Украине" и безусловный вывод всех войск РФ с территории страны "стали бы одними из важнейших предпосылок для изменения или отмены санкций".

"Опыт показывает, что о России нужно судить по ее действиям, а не по словам. Владимир Путин говорит, что хочет прочного мира, но Россия продолжает ежедневно приносить все больше смертей и разрушений, нанося систематические авиаудары по мирному населению и гражданской инфраструктуре Украины в нарушение международного гуманитарного права. Этих атак можно было бы избежать, если бы Россия действительно серьезно относилась к своим словам о том, что хочет мира", - сказано в заявлении Еврокомиссии.

Ввиду этого ЕС по-прежнему намерен оказывать давление на РФ, используя все доступные инструменты, включая санкции, чтобы ослабить ее способность вести войну, подчеркивают в Брюсселе.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230823-nuzhno-sudit-po-deystviyam-v-es-otvetili-na-trebovanie-putina-snyat-sankcii-s-rossii/