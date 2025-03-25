"Он хороший человек": Трамп вступился за советника после утечки военных планов США

Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после того, как журналиста добавили в чат, где обсуждались военные планы, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

Президент Дональд Трамп поддержал своего советника по национальной безопасности Майка Уолтца после того, как главного редактора The Atlantic случайно добавили в закрытый чат в приложении для обмена сообщениями Signal, где обсуждались военные планы.

"Майкл Уолтц усвоил урок, и он хороший человек", - сказал Трамп в телефонном интервью NBC News.

Отмечается, что Трамп впервые отреагировал на то, что журналиста Джеффри Голдберга добавили в групповой чат, где обсуждались планы военных ударов в Йемене. Трамп сказал, что присутствие Голдберга в чате "никакого влияния" на военную операцию не оказало.

На вопрос о том, что ему сказали о том, как Голдберга добавили в чат Signal, Трамп ответил, что "это был один из людей Майкла на телефоне".

"У сотрудника там был его номер", - добавил Трамп.

Кроме того, президент выразил уверенность в своей команде, заявив, что он не разочарован событиями, предшествовавшими истории с The Atlantic. По словам Трампа, эта ситуация была "единственной за два месяца, и она оказалась несерьезной".

Напомним, администрация президента Дональда Трампа случайно включила редактора издания Atlantic в онлайн-чат, где высшие должностные лица США обсуждали тайные планы ударов по повстанцам-хуситам в Йемене.

Как отмечала Русская служба Би-би-си, эта история вызвала в Вашингтоне ураган комментариев, обвинений и оправданий. Оппоненты администрации Трампа и эксперты заявили о вопиющем нарушении правил безопасности. Ее сторонники отвечают, что зато все увидели, как трудится новое руководство.

Отмечалось, что после случайной утечки военного плана США будущее советника Майка Уолтца находилось под вопросом.