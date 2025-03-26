Трамп приказал ФБР рассекретить файлы расследования о связях с Россией

ФБР рассекретит материалы расследования против Трампа по подозрению в связях с Россией в предвыборной гонке 2016 года. Указ подписал сам Трамп, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Указ Трамп подписал на встрече с новыми послами США.

"Это позор. Этого никогда не должно было произойти в этой стране. Теперь вы сами сможете увидеть, все рассекречено", - заявил Трамп, подписывая указ.

При этом сотрудник администрации Трампа во время подписания отметил, что некоторые данные все же останутся под грифом секретности.

Речь идет о расследовании Crossfire Hurricane, которое Федеральное бюро расследований вело в 2016-2017 годах.

На основании неподтвержденного доклада о связях Трампа с Россией американские спецслужбы перед выборами 2016 года следили за сотрудниками штаба республиканца. Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, который после победы Трампа два года расследовал "российское дело", не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали как в Кремле, так и в штабе Трампа.

Напомним, ранее в США рассекретили документы, связанные с расследованием убийства 35-го президента США Джона Кеннеди. Подробнее можно почитать здесь.