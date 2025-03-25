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Трамп заявил, что сделка по полезным ископаемым с Украиной "почти завершена"

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Президент США Дональд Трамп снова высказался о сделке с Украиной по редкоземельным металлам и заявил, что она почти заключена, передает NUR.KZ со ссылкой на The Times.

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По данным издания, Трамп заявил, что сделка, дающая США доступ к минеральным богатствам Украины, почти завершена. Заявление прозвучало, когда американские и российские переговорщики встретились в Саудовской Аравии.

Трамп сказал, что соглашение, которое было сорвано скандалом с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме в прошлом месяце, будет подписано в ближайшее время.

"Мы просто вливали деньги в Украину. Это очень несправедливая ситуация, поэтому мы заключили сделку по редкоземельным металлам", - сказал Трамп, но не предоставил других подробностей.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако после этого СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230379-tramp-zayavil-chto-sdelka-po-poleznym-iskopaemym-s-ukrainoy-pochti-zavershena/