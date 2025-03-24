"Есть общее понимание": в Кремле прокомментировали ход переговоров с США по войне в Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал ход переговоров США и России в Эр-Рияде по вопросу войны в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Все детали будущего мирного соглашения для урегулирования конфликта на Украине необходимо тщательно проработать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне консультаций делегаций России и США в Эр-Рияде. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о появлении "контуров" договора по Украине.

"По всей видимости, речь идет о желании и готовности стран двигаться по пути мирного урегулирования. Здесь действительно есть общее понимание", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Песков отметил, что на повестке делегаций - инициатива по безопасности судоходства в Черном море. "В целом, конечно же, предстоит проработать еще очень-очень много различных аспектов, связанных с урегулированием", - добавил он.

Напомним, сегодня, 24 марта, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, начался новый раунд переговоров делегаций России и США по урегулированию войны в Украине.

Русская служба Би-би-си пишет, что от этого раунда переговоров вряд ли стоит ждать каких-то прорывных заявлений: Владимир Зеленский говорит о "техническом" характере встречи, а Россия отправила в Саудовскую Аравию чиновников не самого высокого ранга.

Добавим, ранее в середине марта в Белом доме высказались о ситуации в Украине и заявили, что заключение мирного соглашения с Россией "как никогда близко".

Также в середине марта Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта в Украине. Основные заявления:

вслед за установлением режима прекращения огня должно последовать полное перемирие, и конфликт будет остановлен;

Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился;

помимо перемирия в Украине, обсуждался и территориальный вопрос.

Добавим также, что 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые переговоры США и России по урегулированию ситуации в Украине.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь.

Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.