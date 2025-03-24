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Начался новый раунд переговоров России и США в Эр-Рияде

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Флаги России и США
Флаги России и США. Иллюстративное фото: photoman / Getty Images

Сегодня, 24 марта, в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, начался новый раунд переговоров делегаций России и США по урегулированию войны в Украине.

Как сообщает Al Arabiya, представители США и России начали переговоры в Саудовской Аравии, направленные на достижение прогресса в прекращении огня на Украине.

По данным осведомленного источника авторы пишут, что сторону США представляет Эндрю Пик, директор Совета нацбезопасности Белого дома, и Майкл Антон, высокопоставленный чиновник Госдепартамента США.

РБК сообщает, что Россию на переговорах представляют сенатор Карасин и советник главы ФСБ Беседа. В Кремле говорили, что одной из тем переговоров станет возможное возобновление зерновой сделки, отмечает издание.

Встреча проходит в отеле Ritz-Carlton, журналистов попросили покинуть территорию гостиницы, передает ТАСС.

Напомним, ранее в середине марта в Белом доме высказались о ситуации в Украине и заявили, что заключение мирного соглашения с Россией "как никогда близко".

Также в середине марта Дональд Трамп выступил с планом по урегулированию конфликта в Украине. Основные заявления:

  • вслед за установлением режима прекращения огня должно последовать полное перемирие, и конфликт будет остановлен;
  • Зеленский ранее не хотел мира, а теперь согласился;
  • помимо перемирия в Украине, обсуждался и территориальный вопрос.

Добавим также, что 18 февраля в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли первые переговоры США и России по урегулированию ситуации в Украине.

СМИ писали, что встреча длилась более 4 часов. Российская сторона назвала переговоры "конструктивным, позитивным диалогом". В США отмечали, что одной встречи недостаточно, однако определенного успеха делегациям удалось достичь.

Подробнее об итогах тех переговоров можно почитать здесь.

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Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2230322-nachalsya-novyy-raund-peregovorov-rossii-i-ssha-v-er-riyade/