Двое членов политбюро ХАМАС погибли в секторе Газа после ударов Израиля

Член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара. Ранее в субботу другой участник ХАМАС, Салах Бардавиль, также был ликвидирован армией Израиля.

Как сообщают РИА Новости по заявлению палестинского движения, член политического бюро движения ХАМАС Исмаил Бархум погиб в результате израильского удара по больнице Насер в городе Хан-Юнис.

"Движение исламского сопротивления ХАМАС чтит память мученика, брата Исмаила Бархума, члена политического бюро движения в Газе", - приводит издание перевод заявления.

Ранее Минздрав Газы заявил, что медицинский комплекс Насер в секторе Газа подвергся атаке со стороны израильской армии, в момент удара в корпусе находились раненые и медперсонал. По информации телеканала Al-Aqsa, погибли не менее пяти человек.

Ранее Армия обороны Израиля также заявила о ликвидации другого члена политбюро ХАМАС. Информация появилась в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.

"Вчера вечером (в воскресенье) Армия обороны Израиля и ISA уничтожили террориста Салаха Бардавиля, главу офиса планирования и развития ХАМАС, на юге сектора Газа.

Бардавиль был высокопоставленным террористом в политбюро ХАМАС и в рамках своей роли руководил стратегическим и военным планированием террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в публикации.

Напомним, 19 января Израиль и ХАМАС заключили сделку о прекращении огня в секторе Газа. По условиям соглашения, 33 израильских заложника должны были быть освобождены в обмен на около 1900 заключенных, большинство из которых - палестинцы, содержащиеся в израильских тюрьмах.

В общей сложности ХАМАС освободило 16 израильтян, 17 остаются в руках группировки. По израильским данным, восемь человек из этих 17 мертвы, то есть Израиль рассчитывал на освобождение еще девяти человек.

В начале февраля ХАМАС должно было освободить еще трех израильтян, однако незадолго до этого группировка объявила, что отложит на неопределенный срок следующий этап освобождения, объяснив свое решение несоблюдением условий соглашения со стороны Израиля.

Позже президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС освободить всех заложников. Если этого не случится, с его слов, режим прекращения огня в секторе Газа будет отменен.

Нетаньяху также заявлял, что Израиль возобновит боевые действия в Газе, если ХАМАС не освободит заложников.

Позже в ХАМАС заявили, что готовы освободить заложника с двойным гражданством Израиля и США. Предполагается, что это последний живой американец, остающийся в плену. Однако в Израиле заявление назвали манипуляцией.

18 марта израильская ЦАХАЛ сообщил о возобновлении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа "в соответствии с политической ситуацией". Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения заявило, что погибли по меньшей мере 404 человека.

ХАМАС заявил, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.

В ЦАХАЛ заявили, что начали целенаправленные наземные действия в центральной и южной части Газы, чтобы расширить зону безопасности и создать частичный буфер между северной и южной частью Газы.