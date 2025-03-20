Война в Газе: Израиль возобновил наземную операцию, ХАМАС запустил три ракеты по Израилю

На третий день возобновившейся войны в Газе погибли более 80 палестинцев. Израиль говорит о точечных ударах против ХАМАС и обещает наращивать военную операцию с целью возвращения заложников и полного уничтожения радикальной группировки. ХАМАС в ответ в четверг запустил три ракеты по Израилю, все они были перехвачены израильскими средствами ПВО.

Во вторник 18 марта Израиль начал снова бомбить Газу, несмотря на действующий с 19 января режим прекращения огня. В среду Армия обороны Израиля объявила о начале наземной операции в секторе Газа.

Израильские власти говорят, что действуют в полной координации с американской администрацией. Режим прекращения огня, подписанный в конце января, таким образом, фактически перестал работать.

После ударов во вторник, как сообщает управляемое ХАМАС министерство здравоохранения Газы, в бомбардировках погибли более 430 человек. В четверг, по их данным, погибли не менее 85 человек. За три дня число погибших составило почти 600 человек.

Палестинская сторона утверждает, что погибшие — в основном мирные жители, в том числе женщины и дети.

Информация, поступающая из палестинских источников, связанных с ХАМАС, нуждается в независимом подтверждении. В настоящий момент неизвестно, соответствуют ли цифры ХАМАС действительности, но ООН подтвердила гибель двоих своих сотрудников и также заявляет о жертвах среди населения.

Израиль утверждает, что его удары нацелены на инфраструктуру террористических группировок. Накануне группировка «Исламский джихад», боевики которой также участвовали в нападении на Израиль 7 октября 2023 года, подтвердила, что убит официальный спикер ее вооруженного крыла Абу Хамза.

В среду Израиль также возобновил наземную операцию в секторе Газа и вернулся в коридор Нецарим — военную зону, которая отрезает север сектора Газа от юга и таким образом делит анклав на две части.

Израильские власти покинули коридор в феврале этого года в рамках соглашения о перемирии, а сейчас заявляют, что в рамках «ограниченной наземной операции» усилили контроль над центральной частью буферной зоны.

ХАМАС назвал это еще одним «новым и опасным нарушением соглашения о прекращении огня».

По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, возобновления боевых действий ЦАХАЛ связано с многократными отказами ХАМАС вернуть остающихся в плену заложников.

Израильские власти полагают, что в руках террористов остаются еще 59 израильтян, 24 из которых, предположительно, живы.

Почему Израиль возобновил операцию в Газе?

Срок первого этапа соглашения между Израилем и ХАМАС, вступившего в силу 19 января и рассчитанного на 42 дня, истек 1 марта. Предполагалось, что к этому моменту условия второй фазы перемирия уже будут согласованы, но этого не случилось.

Израиль и США в последнее время начали настаивать на том, чтобы продлить первую фазу перемирия до середины апреля, ХАМАС настаивал на сохранении прежних сроков сделки и обвинял Израиль в затягивании выполнении обязательства о полном выводе ЦАХАЛ из сектора Газа.

Многие эксперты с самого начала сомневались, что перемирие продлится долго и предупреждали, что война вспыхнет с новой силой сразу же по окончании первого этапа соглашения.

Арабские страны обвиняют Израиль в срыве перемирия, мировое сообщество призывает к прекращению нового витка насилия в регионе.

Израиль и ХАМАС винят друг друга в срыве переговоров о продлении прекращения огня, срок которого истек 1 марта.

Предполагалось, что к этому времени Израиль, ХАМАС и международные посредники как минимум приступят к переговорам о второй стадии мирного плана, а, возможно, и успеют согласовать его.

Однако переговоры зашли в тупик.

В качестве промежуточного решения спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф предложил продлить первый этап перемирия до середины апреля, чтобы дать сторонам время вернуться к переговорам, а также чтобы палестинцы и израильтяне могли спокойно провести священный месяц Рамадан и еврейский праздники Песах соответственно.

Израиль согласился с предложением Уиткоффа, но в обмен на невозобновление военных действий потребовал возвращения всех оставшихся заложников – живых и мертвых.

Их возвращение изначально планировалось в рамках второго плана перемирия, тогда же в рамках плана Израиль должен был начать выводить войска из Газы.

Израиль не раз говорил, что его целью является полное уничтожение ХАМАС, и как говорят эксперты, с самого начала не относился всерьез к обязательствам вывести войска.

ХАМАС же для которого заложники — главный козырь на переговорах, отказался отпустить их досрочно, и не хотел менять уже достигнутые договоренности.

Группировка заявила о готовности вернуть только одного заложника с двойным гражданством Израиля и США, а также четыре тела заложников, которые, судя по всему, тоже были американскими гражданами.

Возможно, ХАМАС таким образом надеялся на то, что США смогут убедить Нетаньяху продлить перемирие и приступить ко второй фазе без задержек.

США, однако, поддержали решение Израиля возобновить боевые действия.

Биньямин Нетаньяху заявил на этой неделе, что упорство ХАМАС делает силовой метод возвращения заложников единственно возможным для Израиля.

Он предупредил, что отныне «любые переговоры будут проходить под огнем» и Израиль будет наращивать свою операцию в секторе Газа.

В самом Израиле не все поддерживают решение властей возобновить удары по Газе. Многие, а особенно семьи оставшихся заложников, опасаются, что новая фаза войны ставит под угрозу жизни их родственников.

В среду в Иерусалиме прошла одна из самых массовых антиправительственных демонстраций за последнее время - люди выражали протест против возобновления войны.

Международное сообщество осуждает Израиль за то, что он продолжает блокаду поставок продовольствия, топлива и медикаментов в Газу, начатую в начале марта, чтобы оказать давление на ХАМАС. Израиль утверждает, что большая часть гуманитарной помощи оказывается в руках ХАМАС.

Что планировалось изначально?

Достигнутое ранее соглашение между Израилем и ХАМАС предполагает три этапа, договоренности по первому из них были достигнуты в Катаре при участии посредников после многих месяцев переговоров.

Он предполагает прекращение огня сроком на 42 дня, в течение которых:

ХАМАС возвращает 33 израильских заложника. Эта группа в соглашении называется гуманитарной: дети, женщины, пожилые люди и те, кто испытывает проблемы со здоровьем.

Израиль отпускает около 1900 палестинских заключенных.

ЦАХАЛ выходит из населенных районов сектора Газа, но остается в приграничных районах сектора, включая Филадельфийский коридор на юге. При этом израильские войска должны покинуть коридор Нецарим — милитаризованную зону, разделяющую сектор на север и юг.

Перемещенные палестинцы начинают возвращаться в свои районы.

В Газу начинает поступать гуманитарная помощь — сотни фур в день.

При условии, что первый этап пройдет гладко, на 16-й день после его вступления в силу стороны должны приступить к согласованию второго этапа, предполагающего:

Полное прекращение огня.

Возвращение оставшихся израильских заложников — гражданских мужчин и военнослужащих — в обмен на палестинских заключенных.

Израильские войска полностью выходят с территории сектора Газа.

На третьем этапе:

Израиль получает тела убитых заложников.

Международные доноры приступают к восстановлению сектора Газа.