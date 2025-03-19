Турецкая лира упала до рекордного минимума после ареста мэра Стамбула

Турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару. Эксперты отмечают, что это произошло на фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

По данным РБК, турецкая лира обновила исторический минимум по отношению к американскому доллару. Курс доллара США к турецкой валюте на международном рынке Forex подскочил на 11,99% и достиг отметки 41,1 лиры за доллар. Сообщается, что выше 41 лиры курс доллара поднялся впервые в истории.

Как пишет Bloomberg, турецкая лира и акции резко упали после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, главного соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Базовый индекс Borsa Istanbul 100 упал на 6,9% на открытии, что привело к приостановке торгов, а суверенные 10-летние облигации упали, в результате чего доходность выросла на 175 базисных пунктов до 29,94%", - сказано в публикации.

Отмечается, что политические события обычно оказывают давление на турецкие акции, поскольку на фондовом рынке страны в основном доминируют внутренние инвесторы, которые более активно реагируют в периоды волатильности. Местные инвесторы владеют около 62,5% турецких акций, согласно данным на веб-сайте турецкого депозитария ценных бумаг.

"Политические события стали шоком для мировых инвесторов, которые в основном позитивно отнеслись к Турции, сделав ставку на ее поворот к экономической ортодоксальности и изоляцию от торговой напряженности с США", - пишет издание.

Напомним, мэр Стамбула Экрем Имамоглу и его советник по связям с прессой Мурат Онгун сегодя были задержаны в ходе спецоперации и доставлены в суд. Всего по делу проходят 100 подозреваемых.

После этого в стране ограничили доступ к социальным сетям. Кроме того, на фоне задержания мэра, в Стамбуле до 23 марта запретили все виды собраний, демонстраций и митингов.

Экрем Имамоглу впервые после задержания опубликовал заявление в своих соцсетях. Он заявил, что "стоит решительно", доверяя "жителям города и Турции". А в полиции сообщили, что Имамоглу будет находиться под стражей в течение ближайших четырех дней.

О том, что еще известно о задержанном мэре Стамбула, можно прочитать здесь.