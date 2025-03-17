Названы три страны, куда США могут переселить палестинцев из сектора Газа

Власти Соединенных Штатов и Израиля заинтересованы в возможности переселить палестинцев из сектора Газа в Сирию, Судан и Сомали, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Как сообщает телеканал со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, администрация Трампа и Израиль обратились к правительствам Судана и Сомали, а также проявили интерес к Сирии как к потенциальным местам для переселения палестинцев из Газы.

Отмечается, что идея переселения палестинцев в другую страну - один из нескольких вариантов, которые обдумывает администрация Дональда Трампа в рамках масштабной цели американского президента по прекращению войны Израиля с ХАМАС в секторе Газа и восстановлению разрушенного палестинского анклава.

Администрация президента США Дональда Трампа, по данным издания, попыталась наладить контакты с переходным правительством Сирии по этому вопросу через посредника. Другой источник подтвердил факт обращения к властям Сирии, но не уточнил, поступил ли какой-либо ответ.

В свою очередь высокопоставленный сирийский чиновник сообщил телеканалу, что им неизвестно о каких-либо обращениях к правительству Сирии со стороны Израиля или США по вопросу переселения жителей Газы.

Кроме этого посол Сомали в США Дахир Хассан сообщил CBS News, что "ни администрация США, ни израильские власти не обращались к правительству Сомали относительно какого-либо предлагаемого переселения палестинцев в Сомали".

Хассан также выразил обеспокоенность тем, что "распространение такой непроверенной информации может усугубить проблемы безопасности в регионе".

Правительство Судана не ответило на просьбу телеканала CBS News прокомментировать ситуацию, подтвердив или опровергнув информацию.

Напомним, в начале февраля Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет рассказал о том, планируют ли американские власти направлять в сектор Газа своих военных.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. Военные Израиля начали готовить план переселения.

Тем временем арабские страны критикуют план Трампа по Газе. Чем им это грозит и что они могут предложить взамен, читайте в материале Русской службы Би-би-си.

Также против переселения палестинцев из Газы недавно высказался Кыргызстан.

"Любые попытки насильственного переселения палестинского населения являются ничем иным, как этническими чистками. Мы категорически отвергаем такие инициативы и призываем международное сообщество предотвратить коллективное наказание целого народа", - заявил заместитель председателя кабмина КР Эдиль Байсалов на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Мы также писали, что в конце февраля в соцсетях президента США Дональда Трампа появилось странное видео о будущем сектора Газа. В кадре пальмы, огромная золотая статуя самого Трампа, Илон Маск и бородатые танцовщицы.