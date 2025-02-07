Премьер Израиля поддержал идею Трампа: готовится переселение палестинцев из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. Военные Израиля начали готовить план переселения, передает NUR.KZ.

В интервью телеканалу Fox News Биньямин Нетаньяху заявил, что предложение президента США Дональда Трампа о передаче сектора Газа США является "замечательной идеей", которую следует рассмотреть и реализовать.

"Сама идея позволит жителям Газы, которые хотят уехать, - уехать. Я имею в виду, что в этом плохого?" - спросил Нетаньяху, и сказал, что переселенцы могут "уехать и вернуться" после восстановления сектора Газа.

После чего президент США Дональд Трамп вновь опубликовал в своей соцсети Truth Social заявление, что сектор Газа будет передан Соединенным Штатам.

"Сектор Газа будет передан Соединенным Штатам Израилем по завершении боевых действий. Палестинцы уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины, с новыми и современными домами. У них действительно появился бы шанс стать счастливыми, жить в безопасности и свободными.

США, работая с прекрасными командами разработчиков со всего мира, медленно и осторожно начали бы строительство того, что станет одним из самых больших и самых впечатляющих проектов такого рода на Земле. Никаких солдат со стороны США не понадобилось бы! В регионе воцарилась бы стабильность", - написал Трамп.

В тот же день, четверг 6 февраля, министр обороны Исраэль Кац написал в своем аккаунте соцсети Х, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить план для обеспечения добровольного выезда жителей Газы.

"Я поручил ЦАХАЛ подготовить план, который позволит любому жителю Газы, желающему уехать, уехать в любую страну, желающую его принять […].

Такие страны, как Испания, Ирландия, Норвегия и другие, которые ложно обвинили Израиль из-за его действий в Газе, по закону обязаны разрешить жителям Газы въезд на свою территорию. Их лицемерие будет разоблачено, если они откажутся", - написал министр.

Он добавил, что идея Трампа о переселении жителей сектора Газа - "смелая инициатива", которая поддержит "долгосрочные усилия по восстановлению демилитаризованной, свободной от угроз Газы после ХАМАС - усилия, которые займут много лет".

Напомним, несколько дней назад Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели первую официальную встречу после возвращения Трампа в Белый дом.

Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет рассказал о том, планируют ли американские власти направлять в сектор Газа своих военных.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.