Сначала — "зачистить", потом — "забрать". Как Трамп подрывает надежды на мир в Газе и на Ближнем Востоке

Радикальное предложение Дональда Трампа «взять под контроль» сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Трамп сказал, что США «возьмут под контроль» Газу и построят там «Ривьеру Ближнего Востока». А чуть раньше он предложил «зачистить» сектор и выселить 2 миллиона палестинцев в другие страны.

Идею перерисовать карту Ближнего Востока бывший девелопер Трамп предложил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильский премьер похвалил Трампа за нестандартное мышление, сказав, что идея заслуживает внимания: «Я думаю, это то, что может изменить историю», — добавил Нетаньяху.

«Самое опасное в комментариях Трампа — это не то, что Трамп будет делать. А в том, что Нетаньяху теперь знает, что он может сделать, — комментирует Крис Дойл, директор лондонского Совета по арабо-британскому взаимопониманию. — Он может возобновить уничтожение Газы. Он может аннексировать Западный берег. Ничто не стоит на его пути. И вместо того, чтобы США захватили Газу, Израиль поможет себе в этом сам».

Ультраправые сторонники Нетаньяху давно предлагают реоккупировать сектор Газа, вернув туда израильских поселенцев, и заодно аннексировать Западный берег. Но до последнего времени подобные идеи не находили отклика в американской администрации.

Как именно Трамп намерен сделать из Газы сказочный курорт, он не сказал. Трамп не исключил, что для реализации плана будут задействованы американские военные.

«Подобные идеи не встретят понимания ни в одной стране арабского мира — ни одна из них не захочет становиться соучастником насильственного перемещения палестинцев», — говорит эксперт по вопросам безопасности на Ближнем Востоке из британского аналитического центра RUSI Х. А. Хеллиер.

Насильственное перемещение людей идет вразрез с международным правом. Защитники прав человека осуждают подобные идеи как этнические чистки.

А отправка военных в другие страны прямо противоречат предвыборным обещаниям самого же Трампа, который обещал покончить с войнами и не вовлекать военных в международные конфликты.

«Палестинцы никуда не денутся. Президент может изрыгать фанатичную чушь благодаря поддержке в Конгрессе для финансирования геноцида и этнических чисток. Пришло время моим коллегам, поддерживающим решение о двух государствах, высказаться», — заявила единственная член Конгресса США палестинского происхождения Рашида Тлаиб.

От миротворца до экспансиониста

«История мало что значит для Дональда Трампа, когда он говорит о секторе Газа. Травмы прошлого, череда войн, привязанность к месту, длинная тень предков, права живых: все это, кажется, погребено под обломками. Потому что девелопер, ставший политиком, видит на палестинской территории только руины. „Площадка сноса", которую следует освободить от населения по гуманитарным соображениям. Рассеять палестинцев по другим частям региона», — пишет обозреватель Le Monde.

Стиль и подход Трампа еще до его возвращения в Белый дом эксперты называли непредсказуемым, хаотичным и основанным на личных интересах.

Но консенсус был в том, что в части ближневосточной политики Трамп не будет рубить с плеча. Пока же его заявления говорят об обратном.

Трамп уже предложил Египту и Иордании помочь «очистить Газу» и принять жителей разрушенного войной сектора. Ничего кроме возмущения и негодования в ответ не последовало.

Часть своей инаугурационной речи Трамп посвятил экспансионизму и необходимости расширения американских территорий. Полетит ли ракета Илона Маска на Марс, пока неясно, но вполне конкретные территориальные притязания Трамп уже озвучил - он пригрозил вернуть Панамский канал под контроль США, забрать Гренландию и Канаду.

Теперь речь дошла и до сектора Газа.

Пока неясно, ни насколько серьезен Трамп, ни как он собирается этого добиться.

Некоторые аналитики предполагают, что подобные предложения — часть переговорного гамбита, козырная карта Трампа в ожидании контрпредложений другой стороны.

Для Трампа важно добиться расширения Соглашений Авраама (договоренность нормализовать дипломатические отношения между Израилем и ОАЭ, а затем Бахрейном, Марокко и Суданом) и нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

После того, как было объявлено о перемирии между ХАМАС и Израилем, Трамп заявил, что время для этого пришло: «Мы будем развивать и расширять соглашения», — написал он.

На этом пути много преград, в частности, мешает позиция Биньямина Нетаньяху, который не раз прямо говорил, что выступает против создания государства Палестина. Фактический правитель Мухаммед бен Салман также непреклонен и настаивает, что без решения палестинской проблемы не может быть нормализации.

«Мертворожденная идея»

Но если это действительно тактика в переговорном процессе, то она мертворожденная, говорит Фирас Максад, директор отдела по стратегическим связям вашингтонского Института изучения Ближнего Востока.

«Массовое перемещение палестинцев из Газы под видом гуманитарного жеста — переговорная тактика Трампа, которая обречена на провал. Такими заявлениями Трамп отдаляется от собственных целей на Ближнем Востоке (расширение Соглашений Авраама). Саудовская Аравия абсолютно бескомпромиссны в этом вопросе — никакое насильственное перемещение жителей Газы невозможно», — добавляет эксперт.

Арабские союзники США, как и другие арабские страны в один голос отвергли любую идею переселения жителей Газы и повторили, что необходимо помнить о формуле двух государств для двух народов в соответствии с международным планом.

Трамп еще в прошлый президентский срок о формуле двух государств для двух народов высказывался неоднозначно. Сейчас же его слова прямо говорят о том, что нынешняя американская администрация, похоже, отказывается от традиционного подхода решения палестино-израильского конфликта.

Экзотическое предложение Трампа повлияет и на будущее хрупкого перемирия в Газе.

Соглашение предусматривает три этапа: обмен большинства из остающихся в Газе 94 заложников (включая тела 34 человек) на сотни палестинских заключенных, вывод израильских войск из большинства районов сектора, возвращение оставшихся заложников и и, наконец, восстановление Газы международными усилиями.

До сих пор не ясны контуры второго этапа соглашения, и некоторые западные дипломаты и эксперты опасаются, что война возобновится. Израиль не раз говорил, что видит конечную цель в полном уничтожении ХАМАС, а в рамках следующего этапа перемирия израильские войска должны были бы полностью покинуть анклав. Против этого высказывались и Нетаньяху, и министр обороны.

По условиям мирных договоренностей в Катаре, стороны должны были приступить к обсуждению второго этапа соглашения на 16-й день перемирия.

16-день совпал с первым днем визита Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, то есть переговоры должны были начаться в понедельник 3 февраля.

Уже очевидно, что это не случилось.

Будет ли мир?

Теперь после слов Трампа о контроле над Газой будущее перемирия под вопросом, опасаются эксперты.

«Достаточно сказать, что приверженность соглашению о прекращении огня стала еще более сомнительной. Вторая фаза соглашения о прекращении огня предполагает полный вывод войск в качестве предвестника восстановления Газы на третьей фазе. Но заявления Трампа ясно дают понять, что Вашингтон прикрывает Израиль, когда речь заходит о планах в отношении Газы, которые не только не предполагают создания палестинского государства, но и такого же палестинского присутствия», - считает эксперт по вопросам безопасности на Ближнем Востоке из британского аналитического центра RUSI Х. А. Хеллиер.

Хью Ловатт, старший научный сотрудник программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям, опасается, что такие неоднозначные заявления могут лишь еще больше повысить популярность радикальных группировок среди местного населения.

«Разнузданное безумие Трампа по поводу Газы не осуществится. Но это приведет к тому, что народ еще больше будет поддерживать ХАМАС как единственного палестинского игрока, способного противостоять американским планам этнической чистки палестинского народа. Это касается и Западного берега, где палестинцы чувствуют себя следующими на очереди».

Ксения Гогитидзе

Би-би-си