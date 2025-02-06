Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

США далеки от возможной отправки военных в Газу, заявил глава Пентагона

Опубликовано:

Пит Хегсет - новый глава Пентагона
Пит Хегсет. Фото: Chen Mengtong/China News Service/VCG via Getty Images

Глава Пентагона Пит Хегсет дал интервью Fox News касательно ситуации в Секторе Газа. Министр рассказал о том, планируют ли американские власти направлять туда своих военных.

По словам главы военного ведомства, США рассматривают все возможные варианты своих действий относительно сектора Газа. Он подчеркнул, что сейчас задача Израиля состоят в том, чтобы искоренить ХАМАС.

США в настоящий момент находятся "очень далеко" от возможной отправки американских военнослужащих в сектор Газа, считает Хегсет.

Он также признался, что не хотел бы отправлять туда солдат без необходимости.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

Сектор Газа он назвал "территорией под снос".

По его словам, США смогут сделать там "Ривьеру Ближнего Востока".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218443-ssha-daleki-ot-vozmozhnoy-otpravki-voennyh-v-gazu-zayavil-glava-pentagona/