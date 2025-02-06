США далеки от возможной отправки военных в Газу, заявил глава Пентагона

Глава Пентагона Пит Хегсет дал интервью Fox News касательно ситуации в Секторе Газа. Министр рассказал о том, планируют ли американские власти направлять туда своих военных.

По словам главы военного ведомства, США рассматривают все возможные варианты своих действий относительно сектора Газа. Он подчеркнул, что сейчас задача Израиля состоят в том, чтобы искоренить ХАМАС.

США в настоящий момент находятся "очень далеко" от возможной отправки американских военнослужащих в сектор Газа, считает Хегсет.

Он также признался, что не хотел бы отправлять туда солдат без необходимости.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

Сектор Газа он назвал "территорией под снос".

По его словам, США смогут сделать там "Ривьеру Ближнего Востока".