США далеки от возможной отправки военных в Газу, заявил глава Пентагона
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Глава Пентагона Пит Хегсет дал интервью Fox News касательно ситуации в Секторе Газа. Министр рассказал о том, планируют ли американские власти направлять туда своих военных.
По словам главы военного ведомства, США рассматривают все возможные варианты своих действий относительно сектора Газа. Он подчеркнул, что сейчас задача Израиля состоят в том, чтобы искоренить ХАМАС.
США в настоящий момент находятся "очень далеко" от возможной отправки американских военнослужащих в сектор Газа, считает Хегсет.
Он также признался, что не хотел бы отправлять туда солдат без необходимости.
Напомним, президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.
Сектор Газа он назвал "территорией под снос".
По его словам, США смогут сделать там "Ривьеру Ближнего Востока".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218443-ssha-daleki-ot-vozmozhnoy-otpravki-voennyh-v-gazu-zayavil-glava-pentagona/