"Израиль передаст Газу США". Трамп настаивает на своем плане переселения палестинцев, но кто контролирует сектор сейчас?
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Президент Дональд Трамп выступил с новым заявлением о судьбе сектора Газа: по его словам, Израиль передаст палестинский анклав США после окончания боевых действий. До этого Трамп предложил построить в Газе "Ривьеру Ближнего Востока", но это встретило резкое осуждение большинства стран мира, а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переселение палестинцев должно стать временным. Но кому сейчас принадлежит Газа и что известно о ее экономическом потенциале?
Новые комментарии Трампа появились в четверг утром в его социальной сети Truth Social.
"Израиль передаст сектор Газа США после окончания боевых действий, - написал президент. - Палестинцев [...] к тому моменту уже поселят в намного более безопасных и красивых местах, а в регионе появятся новые и современные дома".
Где именно должны появиться такие дома, Трамп не уточнил, но добавил, что палестинцы "получат возможность жить в безопасности, быть счастливыми и свободными".
"США в сотрудничестве с прекрасными девелоперскими командами со всего мира медленно и осторожно начнут строить то, что станет одним из самых лучших и впечатляющих проектов такого рода на Земле. Американские солдаты для этого не понадобятся! Установится стабильность в регионе!" - пишет Трамп.
Его слова явно противоречат последним заявлениям главы Государственного департамента США Марка Рубио, который попытался трактовать идеи Трампа совсем иначе.
Рубио заявил, что предложение Трампа - это не враждебный, а "щедрый" шаг, демонстрирующий "готовность США взять на себя ответственность за восстановление этого района".
Глава Госдепа считает, что идея Трампа заключается в том, чтобы жители Газы покинули территорию на некий промежуточный период, пока будут расчищать завалы и проводить восстановительные работы.
В отличие от арабских государств и большинства западных стран, идеи Трампа поддержали в правительстве Израиля. Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что жителям Газы "должна быть предоставлена свобода выезда и иммиграции", хотя и не вдавался в детали. Он поручил Армии обороны Израиля подготовить соответствующие планы.
Как сообщает Times of Israel, Кац отдельно упомянул Испанию, Ирландию, Норвегию и другие страны, выдвинувшие, по его словам, "ложные обвинения" в отношении войны Израиля против ХАМАС в Газе. По его словам, если эти страны откажутся принимать палестинцев, "их лицемерие будет разоблачено".
В мае 2024 года Испания, Ирландия и Норвегия признали существование палестинского государства, они объяснили это желанием способствовать политическому решению ближневосточного конфликта.
План Каца предусматривает выезд через наземные переходы, а также "специальные меры" по выезду морским и воздушным путем.
Кто контролирует Газу сейчас?
Сектор Газа - это относительно небольшой участок длиной 41 км и шириной 10 км; он расположен на берегу Средиземного моря и граничит с Израилем и Египтом.
С 2007 года де-факто Газой управляет группировка ХАМАС, которую на Западе считают террористической.
В 2006-м ХАМАС победил на парламентских выборах на Палестинских территориях и получил больше голосов в парламенте, чем партия ФАТХ лидера автономии Махмуда Аббаса. Но ФАТХ признать результате выборов отказался, а попытка создать правительство национального единства успехом не увенчалась.
После этого между двумя сторонами вспыхнул короткий вооруженный конфликт, известный как "Бои в секторе Газа", когда погибли 118 человек.
Результатом было фактическое разделение Палестинских территорий на две части: Западный берег реки Иордан полностью контролирует ФАТХ, продолжающий считать себя единственным правомочным представителем палестинцев, тогда как сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. С тех пор выборов в секторе Газа не проводилось.
В последующие годы между ХАМАС и Израилем произошло несколько крупных конфликтов. Каждый раз жертвами боевых действий становились люди с обеих сторон, в подавляющем большинстве - палестинцы из Газы.
7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали наступление из сектора Газа, убив около 1200 человек в Израиле и захватив более 250 заложников.
В ответ Израиль начал крупную военную операцию в Газе, продолжавшуюся в течение 15 месяцев. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, жертвами войны стали более 47 540 человек, большинство из которых - женщины и дети.
Сейчас значительная часть Газы находится под контролем израильских военных, однако в секторе продолжает действовать палестинская администрация.
Пока неизвестно, сколько человек из прежнего правительства, которое было создано ХАМАС, живы и способны контролировать территорию. Израиль утверждает, что нанес значительный ущерб не только военному, но и политическому крылу ХАМАС
В январе 2025 года Израиль и ХАМАС после нескольких месяцев непрямых переговоров пришли к соглашению о прекращении огня, чтобы остановить войну.
Цель соглашения - окончательное прекращение боевых действий и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, в обмен на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.
В результате выполнения всех этапов соглашения израильские войска должны быть выведены из большинства районов Газы.
Может ли Трамп занять сектор Газа?
Международное право запрещает попытки насильственного перемещения населения. И палестинцы, и арабские страны уже заявили о том, что переселение жителей Газы можно считать этническими чистками.
На вопрос о том, будут ли задействованы американские войска, Трамп ответил: "Мы сделаем все необходимое", но позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт пояснила, что США не планируют размещать войска в Газе.
В четверг Трамп заявил, что американские военные в ситуацию вмешиваться не будут.
Если же Трамп передумает, то согласно Конституции США, право санкционировать применение военной силы за рубежом принадлежит Конгрессу.
В настоящее время в обеих его палатах Республиканской партии принадлежит большинство.
Одобрение Конгресса требуется и для крупных продаж оружия за рубеж, причем Государственный департамент США уведомляет об этом ключевые комитеты, прежде чем приступить к работе.
Кому исторически принадлежал сектор Газа?
До создания государства Израиль в 1948 году на территории Газы действовал британский колониальный мандат.
На следующий день после провозглашения независимости Израиля на новое государство напали армии пяти арабских стран. В 1949 году боевые действия закончились перемирием, и к тому времени Израиль контролировал большую часть территории сектора Газа.
Согласно заключенному впоследствии мирному соглашению, Египет занимал сектор Газа, Иордания - Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, а Израиль - Западный Иерусалим.
В ходе войны 1967 года Египет потерял контроль над Газой, и ее оккупировал Израиль, который ввел в секторе военное управление и начал строительство поселений.
В 2005 году Израиль в одностороннем порядке вывел свои войска и поселенцев из Газы, сохранив при этом контроль над общей границей, воздушным пространством и береговой линией, что позволило ему фактически контролировать перемещение людей и товаров.
После победы ХАМАС на выборах 2006 года и последующего конфликта с ФАТХ граничащие с Газой Израиль и Египет установили блокаду сектора, при этом Израиль контролировал большую часть товарооборота.
Есть ли в Газе нефть и газ?
По данным ООН, на оккупированных палестинских территориях имеется нереализованный потенциал добычи нефти и газа.
В докладе Организации по торговле и развитию ООН, опубликованном в 2019 году, предполагается, что на оккупированном Западном берегу и на средиземноморском побережье у сектора Газа есть немалые запасы углеводородов.
В докладе идет речь о новых открытиях месторождений нефти и природного газа в бассейне Леванта, расположенном в Средиземном море. По этим данным, они составляют "до 122 триллионов кубических футов природного газа чистой стоимостью 453 млрд долларов (в ценах 2017 года) и 1,7 млрд баррелей извлекаемой нефти чистой стоимостью около 71 млрд долларов".
Некоторые эксперты считают, что предложения Трампа могут быть связаны с добычей нефти и газа. Однако другие утверждают, что его интерес к Газе скорее политический, чем экономический.
Эксперт по энергетической политике Лори Хайтаян рассказала Би-би-си, что запасы нефти и газа были открыты у побережья Газы в 2000-х годах. По ее словам, тогда обсуждалась возможность их разработки, что "может быть одним из факторов", которые имел в виду Трамп, но вряд ли это единственная причина.
Экономический эксперт из Газы Махер Табаа считает: "У Трампа есть Персидский залив и страны, более богатые газом и нефтью, чем Газа. В Газе больше внимания уделяется политике".
В беседе с Би-би-си бывший посланник США в Израиле Деннис Росс сказал, что Трамп рассматривает кризис в Газе как "проблему строительства недвижимости", и просто рассчитывает превратить бедный район в богатый.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2218587-izrail-peredast-gazu-ssha-tramp-nastaivaet-na-svoem-plane-pereseleniya-palestincev-no-kto-kontroliruet-sektor-seychas/