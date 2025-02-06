"Израиль передаст Газу США". Трамп настаивает на своем плане переселения палестинцев, но кто контролирует сектор сейчас?

Президент Дональд Трамп выступил с новым заявлением о судьбе сектора Газа: по его словам, Израиль передаст палестинский анклав США после окончания боевых действий. До этого Трамп предложил построить в Газе "Ривьеру Ближнего Востока", но это встретило резкое осуждение большинства стран мира, а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переселение палестинцев должно стать временным. Но кому сейчас принадлежит Газа и что известно о ее экономическом потенциале?

Новые комментарии Трампа появились в четверг утром в его социальной сети Truth Social.

"Израиль передаст сектор Газа США после окончания боевых действий, - написал президент. - Палестинцев [...] к тому моменту уже поселят в намного более безопасных и красивых местах, а в регионе появятся новые и современные дома".

Где именно должны появиться такие дома, Трамп не уточнил, но добавил, что палестинцы "получат возможность жить в безопасности, быть счастливыми и свободными".

"США в сотрудничестве с прекрасными девелоперскими командами со всего мира медленно и осторожно начнут строить то, что станет одним из самых лучших и впечатляющих проектов такого рода на Земле. Американские солдаты для этого не понадобятся! Установится стабильность в регионе!" - пишет Трамп.

Его слова явно противоречат последним заявлениям главы Государственного департамента США Марка Рубио, который попытался трактовать идеи Трампа совсем иначе.

Рубио заявил, что предложение Трампа - это не враждебный, а "щедрый" шаг, демонстрирующий "готовность США взять на себя ответственность за восстановление этого района".

Глава Госдепа считает, что идея Трампа заключается в том, чтобы жители Газы покинули территорию на некий промежуточный период, пока будут расчищать завалы и проводить восстановительные работы.

В отличие от арабских государств и большинства западных стран, идеи Трампа поддержали в правительстве Израиля. Министр обороны страны Исраэль Кац заявил, что жителям Газы "должна быть предоставлена свобода выезда и иммиграции", хотя и не вдавался в детали. Он поручил Армии обороны Израиля подготовить соответствующие планы.

Как сообщает Times of Israel, Кац отдельно упомянул Испанию, Ирландию, Норвегию и другие страны, выдвинувшие, по его словам, "ложные обвинения" в отношении войны Израиля против ХАМАС в Газе. По его словам, если эти страны откажутся принимать палестинцев, "их лицемерие будет разоблачено".

В мае 2024 года Испания, Ирландия и Норвегия признали существование палестинского государства, они объяснили это желанием способствовать политическому решению ближневосточного конфликта.

План Каца предусматривает выезд через наземные переходы, а также "специальные меры" по выезду морским и воздушным путем.

Кто контролирует Газу сейчас?

Сектор Газа - это относительно небольшой участок длиной 41 км и шириной 10 км; он расположен на берегу Средиземного моря и граничит с Израилем и Египтом.

С 2007 года де-факто Газой управляет группировка ХАМАС, которую на Западе считают террористической.

В 2006-м ХАМАС победил на парламентских выборах на Палестинских территориях и получил больше голосов в парламенте, чем партия ФАТХ лидера автономии Махмуда Аббаса. Но ФАТХ признать результате выборов отказался, а попытка создать правительство национального единства успехом не увенчалась.

После этого между двумя сторонами вспыхнул короткий вооруженный конфликт, известный как "Бои в секторе Газа", когда погибли 118 человек.

Результатом было фактическое разделение Палестинских территорий на две части: Западный берег реки Иордан полностью контролирует ФАТХ, продолжающий считать себя единственным правомочным представителем палестинцев, тогда как сектор Газа перешел под контроль ХАМАС. С тех пор выборов в секторе Газа не проводилось.

В последующие годы между ХАМАС и Израилем произошло несколько крупных конфликтов. Каждый раз жертвами боевых действий становились люди с обеих сторон, в подавляющем большинстве - палестинцы из Газы.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали наступление из сектора Газа, убив около 1200 человек в Израиле и захватив более 250 заложников.

В ответ Израиль начал крупную военную операцию в Газе, продолжавшуюся в течение 15 месяцев. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, жертвами войны стали более 47 540 человек, большинство из которых - женщины и дети.

Сейчас значительная часть Газы находится под контролем израильских военных, однако в секторе продолжает действовать палестинская администрация.

Пока неизвестно, сколько человек из прежнего правительства, которое было создано ХАМАС, живы и способны контролировать территорию. Израиль утверждает, что нанес значительный ущерб не только военному, но и политическому крылу ХАМАС

В январе 2025 года Израиль и ХАМАС после нескольких месяцев непрямых переговоров пришли к соглашению о прекращении огня, чтобы остановить войну.

Цель соглашения - окончательное прекращение боевых действий и освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, в обмен на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

В результате выполнения всех этапов соглашения израильские войска должны быть выведены из большинства районов Газы.

Может ли Трамп занять сектор Газа?

Международное право запрещает попытки насильственного перемещения населения. И палестинцы, и арабские страны уже заявили о том, что переселение жителей Газы можно считать этническими чистками.

На вопрос о том, будут ли задействованы американские войска, Трамп ответил: "Мы сделаем все необходимое", но позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт пояснила, что США не планируют размещать войска в Газе.

В четверг Трамп заявил, что американские военные в ситуацию вмешиваться не будут.

Если же Трамп передумает, то согласно Конституции США, право санкционировать применение военной силы за рубежом принадлежит Конгрессу.

В настоящее время в обеих его палатах Республиканской партии принадлежит большинство.

Одобрение Конгресса требуется и для крупных продаж оружия за рубеж, причем Государственный департамент США уведомляет об этом ключевые комитеты, прежде чем приступить к работе.

Кому исторически принадлежал сектор Газа?

До создания государства Израиль в 1948 году на территории Газы действовал британский колониальный мандат.

На следующий день после провозглашения независимости Израиля на новое государство напали армии пяти арабских стран. В 1949 году боевые действия закончились перемирием, и к тому времени Израиль контролировал большую часть территории сектора Газа.

Согласно заключенному впоследствии мирному соглашению, Египет занимал сектор Газа, Иордания - Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, а Израиль - Западный Иерусалим.

В ходе войны 1967 года Египет потерял контроль над Газой, и ее оккупировал Израиль, который ввел в секторе военное управление и начал строительство поселений.

В 2005 году Израиль в одностороннем порядке вывел свои войска и поселенцев из Газы, сохранив при этом контроль над общей границей, воздушным пространством и береговой линией, что позволило ему фактически контролировать перемещение людей и товаров.

После победы ХАМАС на выборах 2006 года и последующего конфликта с ФАТХ граничащие с Газой Израиль и Египет установили блокаду сектора, при этом Израиль контролировал большую часть товарооборота.

Есть ли в Газе нефть и газ?

По данным ООН, на оккупированных палестинских территориях имеется нереализованный потенциал добычи нефти и газа.

В докладе Организации по торговле и развитию ООН, опубликованном в 2019 году, предполагается, что на оккупированном Западном берегу и на средиземноморском побережье у сектора Газа есть немалые запасы углеводородов.

В докладе идет речь о новых открытиях месторождений нефти и природного газа в бассейне Леванта, расположенном в Средиземном море. По этим данным, они составляют "до 122 триллионов кубических футов природного газа чистой стоимостью 453 млрд долларов (в ценах 2017 года) и 1,7 млрд баррелей извлекаемой нефти чистой стоимостью около 71 млрд долларов".

Некоторые эксперты считают, что предложения Трампа могут быть связаны с добычей нефти и газа. Однако другие утверждают, что его интерес к Газе скорее политический, чем экономический.

Эксперт по энергетической политике Лори Хайтаян рассказала Би-би-си, что запасы нефти и газа были открыты у побережья Газы в 2000-х годах. По ее словам, тогда обсуждалась возможность их разработки, что "может быть одним из факторов", которые имел в виду Трамп, но вряд ли это единственная причина.

Экономический эксперт из Газы Махер Табаа считает: "У Трампа есть Персидский залив и страны, более богатые газом и нефтью, чем Газа. В Газе больше внимания уделяется политике".

В беседе с Би-би-си бывший посланник США в Израиле Деннис Росс сказал, что Трамп рассматривает кризис в Газе как "проблему строительства недвижимости", и просто рассчитывает превратить бедный район в богатый.