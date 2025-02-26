Золотая статуя Трампа и бородатые танцовщицы: странное видео о будущем Газы опубликовал президент США

В соцсетях президента США Дональда Трампа появилось странное видео о будущем сектора Газа. В кадре пальмы, огромная золотая статуя самого Трампа, Илон Маск и бородатые танцовщицы, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram и других соцсетях Дональда Трампа. Странная подборка кадров, видимо, сгенерирована искусственным интеллектом, и призвана передать видение Трампом будущего сектора Газа.

В видео фигурирует узнаваемый Илон Маск, который все время что-то ест, а также усатые и бородатые танцовщицы арабского танца живота, небоскребы, пальмы, дождь из долларов, огромная золотая статуя самого Трампа и ребенок с шариком в виде его головы.

В комментариях пользователи выражают свое недоумение креативом, высказывая предположение, что аккаунт Трампа взломали.

"Ужасно и безвкусно", "Удалите это", "Самое ужасное и неуважительное, что может сделать президент. (...) Ни один настоящий сторонник Трампа не должен поддерживать этот пост. Это не то, чего мы ожидаем от лидера такого масштаба. Я надеюсь, что этот аккаунт был взломан, но что-то подсказывает мне, что это не так", "Это, наверное, шутка, или аккаунт взломали?", "Это видео действительно ужасно", - пишут они.

Напомним, в начале февраля Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет рассказал о том, планируют ли американские власти направлять в сектор Газа своих военных.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. Военные Израиля начали готовить план переселения.

Тем временем арабские страны критикуют план Трампа по Газе. Чем им это грозит и что они могут предложить взамен, читайте в материале Русской службы Би-би-си.

Также против переселения палестинцев из Газы недавно высказался Кыргызстан.

"Любые попытки насильственного переселения палестинского населения являются ничем иным, как этническими чистками. Мы категорически отвергаем такие инициативы и призываем международное сообщество предотвратить коллективное наказание целого народа", - заявил заместитель председателя кабмина КР Эдиль Байсалов на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.