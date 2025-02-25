Кыргызстан высказался против переселения палестинцев из Газы

Зампред правительства КР Эдиль Байсалов на 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве высказался против переселения палестинцев из Газы, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство КР.

Как сообщается на официальном сайте Кабинета министров Кыргызской Республики, заместитель председателя кабмина КР Эдиль Байсалов принял участие в работе Сегмента высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Особое внимание в своей речи Эдиль Байсалов уделил ситуации в Палестине, призвав мировое сообщество к решительным действиям во имя справедливости.

"Любые попытки насильственного переселения палестинского населения являются ничем иным, как этническими чистками. Мы категорически отвергаем такие инициативы и призываем международное сообщество предотвратить коллективное наказание целого народа", - заявил он.

Кыргызстан подтвердил свою поддержку права палестинского народа на самоопределение и подчеркнул, что долгосрочный мир возможен только через уважение международного права и равноправный диалог.

"Последние усилия по подготовке международных переговоров, направленных на установление долгосрочного мира в Украине, укрепляют нашу надежду на скорейшее завершение этого конфликта, и мы призываем все вовлеченные стороны поставить мир выше собственных амбиций", - добавил Эдиль Байсалов.

Напомним, в начале февраля Трамп во время совместной пресс-конференции с Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет рассказал о том, планируют ли американские власти направлять в сектор Газа своих военных.

Русская служба Би-би-си отмечала, что предложение Дональда Трампа "взять под контроль" сектор Газа и выселить палестинцев может быть частью его общей стратегии на Ближнем Востоке, однако рискует сорвать хрупкое перемирие между Израилем и ХАМАС, а также похоронить надежды на нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии.

Позже Русская служба Би-би-си опубликовала аналитический материал по ситуации в секторе Газа - кто контролирует сектор сейчас, кому он исторически принадлежал и есть ли там полезные ископаемые.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал замечательной идеей предложение Трампа переселить жителей сектора Газа. Военные Израиля начали готовить план переселения.

Тем временем арабские страны критикуют план Трампа по Газе. Чем им это грозит и что они могут предложить взамен, читайте в материале Русской службы Би-би-си.