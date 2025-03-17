Ответная атака и десятки погибших: США объявили масштабную операцию против хуситов (видео)

Конфликт между США и йеменскими хуситами разгорелся с новой силой - на прошлой неделе Трамп приказал начать операцию против хуситов, те в ответ атаковали американский авианосец.

Как пишет DW, в середине прошлой недели йеменские хуситы пригрозили вновь начать атаки на связанные с Израилем корабли, после того как истек назначенный ими же Израилю срок для поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.

В заявлении повстанцев, на которое ссылается издание, говорится, что они намерены возобновить "запрет на проход всех израильских судов" в Красном и Аравийском морях, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе". Мера вступает в силу с момента ее оглашения.

15 марта Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что приказал ВС США "приступить к решительным и мощным действиям против йеменских террористов - хуситов".

"Они ведут непрекращающуюся кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников. Ответ Джо Байдена был жалким и слабым, поэтому необузданные хуситы просто продолжали. (...)

Всем террористам-хуситам: ваше время истекло. Ваши атаки должны прекратиться прямо сегодня. Если этого не произойдет, на вас обрушится ад, которого вы еще не видели", - написал глава США.

После этого Центральное командование США объявило о крупномасштабной операции против хуситов в Йемене. Сообщение появилось на странице ведомства в Х.

"15 марта Центральное командование США начало серию операций, состоящих из точечных ударов по целям поддерживаемых Ираном хуситов по всему Йемену, чтобы защитить американские интересы, сдержать врагов и восстановить свободу судоходства", — говорится в публикации.

В ответ на это 16 марта йеменские хуситы атаковали американский авианосец USS Harry S. Truman с применением 18 ракет и беспилотников в ответ на удары США по Йемену. Об этом, ссылаясь на заявление представителя движения Яхья Сариа, пишет РБК.

"Эта операция была проведена в ответ на агрессию США, которая нанесла более 47 авиаударов по нескольким йеменским провинциям, в результате чего десятки людей погибли и получили ранения", — заявил Сариа.

Между тем, как сообщает Euronews, с начала операции против хуситов США нанесли десятки авиаударов по контролируемым хуситами районам Йемена, в том числе по столице Сане и провинции Саада.

Хуситы утверждают, что в результате ударов погибли 53 человека, в том числе пять женщин и двое детей, пишет издание.

Напомним, в январе Трамп подписал указ, запускающий процесс признания в стране террористическим движением йеменских хуситов "Ансар Алла".

В Белом доме заявляли, что с 2023 года хуситы при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции десятки раз обстреливали военные корабли США, подвергая опасности американских военных.

Русская служба Би-би-си ранее сообщала, что хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

Отмечалось, что хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами. Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией.

В сентябре прошлого года хуситы подожгли огромный танкер у берегов Йемена. После началась операция, чтобы предотвратить разлив нефти.

В конце декабря прошлого года самолеты США и Ирана нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем движения хуситов.