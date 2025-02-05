Трамп заявил, что США готовы занять Газу и сделать из нее "Ривьеру Ближнего Востока"

Президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне заявил, что США готовы занять сектор Газа и создать там возможности для экономического развития.

"США возьмут под контроль сектор Газа, и мы проведем там работу, — сказал он. — Мы будем отвечать за демонтаж всех опасных неразорвавшихся бомб и другого оружия на территории, выравнивание территории и избавление от разрушенных зданий. Мы создадим экономическое развитие и безграничное количество рабочих мест и жилья для людей в регионе».

Сектор Газа он назвал "территорией под снос".

Выступая перед переговорами с Нетаньяху, Трамп предложил жителям Газы переселиться на новое место, предоставленное государствами на Ближнем Востоке. Они, по задумке Трампа, могут оплатить и соответствующие расходы.

В числе стран для переселения палестинцев он назвал Египет и Иорданию. По его словам, это может быть "одна территория или несколько".

"Они там [в Газе], поскольку у них нет альтернативы. Что у них есть? Сейчас это большая груда обломков", — сказал Трамп.

На пресс-конференции он также заявил, что ожидает от США «долгосрочного владения» сектором Газа, и добавил, что это создаст "тысячи рабочих мест".

"Я действительно вижу долгосрочную позицию владения, и я вижу, что это принесет большую стабильность этой части Ближнего Востока и, возможно, всему Ближнему Востоку", — сказал Трамп.

"Всем нравится эта идея", — добавил он, не исключив отправки американских войск в Газу.

Комментируя эти высказывания, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что идея Дональда Трампа "заслуживает внимания".

По его словам, Израиль сосредоточен на том, чтобы убедиться, что территория анклава больше не представляет угрозы для Израиля.

По его словам, Трамп "видит другое будущее для Газы".

"Я думаю, это то, что может изменить историю", — добавил Нетаньяху.

Он также поблагодарил США за поддержку и назвал Трампа "самым лучшим другом Израиля в Белом доме".

"Ривьера Ближнего Востока"

Пол Адамс, дипломатический корреспондент Би-би-си

Дональд Трамп продолжает удивлять всех своими предложениями по Газе.

Он сказал, что США "займут сектор Газа", сравняют здания с землей, разберутся с неразорвавшимися боеприпасами, создадут "неограниченное количество рабочих мест" и построят жилье "для жителей этого района" — не уточнив, о ком идет речь.

Его замечания последовали сразу же за предложением переселить все палестинское население сектора Газа — более двух миллионов человек — в Иорданию, Египет и другие места.

Он также призвал превратить Газу в "Ривьеру Ближнего Востока", изложив поистине странное видение Газы, принадлежащей США и населенной "представителями всего мира", включая палестинцев.

Это головокружительная вещь, и примечательно, что Трамп отказался уточнить, на основании каких международных полномочий США намерены действовать.

Корреспонденты Би-би-си в Белом доме описывают настроение в зале после предложений Трампа как удивленное — мало кто из журналистов ожидал, что американский президент будет выступать с подобными призывами.

В ближайшие дни Белому дому придется прояснять все эти моменты.

Комментарии президента также явно вызвали тревогу у многих избирателей в США, которые отказались голосовать за Джо Байдена на выборах из-за его позиции по Газе.

Представители Демократической партии уже резко отреагировали на предложение Трампа взять под контроль сектор Газа.

"Погодите, чего? США собираются оккупировать Газу? — написал в соцсети X конгрессмен от Калифорнии Эрик Свалуэлл. — Нам обещали, что больше не будет бесконечных войн. По моим подсчетам, мы уже оккупировали Гренландию, Канаду, Панамский канал, а теперь… Газу?"

Представители группировки ХАМАС во вторник вечером заявляли, что рассматривают слова Трампа о том, что жители Газы должны покинуть анклав, как "рецепт для создания хаоса и напряженности в регионе".

"Наш народ в секторе Газа не допустит реализации этих планов. Необходимо положить конец оккупации и агрессии против нашего народа, а не изгонять его со своей земли", — сказал пресс-секретарь ХАМАС Сами Абу Зухри.

Официальные лица арабских стран, с которыми связалась телекомпания CNN, выразили недоумение в связи с комментариями американского лидера.

Один из чиновников заявил, что это "трудно понять и переварить". Второй, дипломат, сказал, что слова Трампа поставят под угрозу хрупкое соглашение о прекращении огня в Газе.

"Подобные предложения имеют глубокие последствия для жизни и достоинства палестинского народа, а также для всего Ближнего Востока", — добавил он.