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Госсекретаря США встретили в Канаде короткой красной дорожкой до лужи (фото)

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Марко Рубио
Марко Рубио. Фото: Saul Loeb/Getty Images

Государственного секретаря США Марко Рубио, прилетевшего в Канаду для участия в саммите стран G7, встретили не очень гостеприимно, передает NUR.KZ со ссылкой на The Mirror US.

Прием главы Госдепартамента США канадской стороной издание назвало унизительным. Журналисты отмечают, что, вероятнее всего, Рубио и впредь предстоит столкнуться с враждебным приемом со стороны Канады на саммите стран G7.

"Это может быть заметно по крошечной красной дорожке, расстеленной в его честь. Рубио был встречен канадцами тем, что можно расценить как тонкий намек на нынешнюю торговую напряженность — весьма скромной для человека из администрации Трампа красной дорожкой", – говорится в материале издания.

Дорожка, как пишет издание, заканчивалась у небольшой лужи.

Отмечается, что приезд Рубио совпал с введением Трампом спорных пошлин на алюминий и сталь, из-за чего Канада уже подала жалобу в ВТО.

"Рубио готовится к буре критики из-за спорных решений Трампа со стороны ранее дружественных стран на саммите G7, особенно со стороны принимающей Канады. Трамп часто конфликтовал с Канадой, постоянно предлагая ей стать 51-м штатом США, вводя дополнительные пошлины и бросая постоянные колкости ее лидерам", – пишут авторы материала.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, которая в качестве официального организатора будет общаться с каждым делегатом один на один, ясно дала понять, что на каждой встрече будет поднимать вопрос о пошлинах, "чтобы скоординировать ответ с европейцами и оказать давление на американцев".

Сам Рубио ранее заявлял журналистам, что в центре внимания предстоящего саммита G7 будут "не планы по аннексии Канады", а неотложные вопросы, такие как ситуация в Украине и другие "взаимные интересы США и Канады".

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию, что Пекин и сделал в начале марта.

После того, как новые тарифы вступили в силу, тогда еще премьер Канады Трюдо заявил об ответных мерах – Канада тоже ввела пошлины для товаров из США в размере 25%.

Позже Трюдо на пресс-конференции заявил, что США начали торговую войну против Канады, введя 25-процентные пошлины. Решение Трампа он назвал крайне глупым.

После этого Дональд Трамп обрушился на премьер-министра Канады Джастина Трюдо из-за ответных пошлин и пригрозил зеркальными мерами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228231-gossekretarya-ssha-vstretili-v-kanade-korotkoy-krasnoy-dorozhkoy-do-luzhi-foto/